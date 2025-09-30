FIFA teško kaznila Srbiju pred veliku utakmicu: Vučiću možda i neće tako teško pasti

Nogometni savez Srbije dočekao je loše vijesti pred dugo očekivanu utakmicu s Albanijom u Leskovcu. Naime FIFA je teško kaznila Srbiju nakon svih kaosa na utakmici s Engleskom.

FIFA je kaznila Srbiju po četiri točke: nemogućnost osiguravanja reda i discipline unutar i oko stadiona, upotreba lasera i neprimjerenih gesta, riječi i predmeta, ometanje izvođenja himni, diskriminacijsko ponašanje pojedinih navijača. Novčana kazna iznosi 80 tisuća švicarskih franaka, a bit će zatvoren i dio tribina.

Vučić može odahnuti

Kurir piše kako se će biti zatvoreno najmanje 20 posto kapaciteta, prvenstveno iza golova. Kapacitet stadiona Dubočica u Leskovcu iznosi samo 8 tisuća gledatelja što znači da će Srbiju protiv Albanije bodriti samo 6 i pol tisuća ljudi.

Aleksandru Vučiću možda ovo i neće tako teško pasti. Naime, on je utakmicu premjestio iz Beograda u Leskovac upravo kako bi smanjio broj ljudi jer je protiv Engleske doživio velike zvižduke i skandiranja protiv njegova režima, a zvižduci i negodovanja su dočekali i izbornika Stojkovića.

