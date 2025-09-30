Legendarni nogometaš ženama bi zabranio vožnju, a Real Madrid ne podnosi

Kairat Almaty večeras igra najveću utakmicu u povijesti kluba. U nekadašnju Alma Atu dolazi veliki Real Madrid, a cijeli Kazahstan je na nogama.

Andrej Aršavin, legendarni ruski nogometaš, najpoznatiji iz doba u Arsenalu, upravo je u Kairatu završio svoju igračku karijeru, a i za njega je ova utakmica već od drugih. Naime, osim što je Kairat njegov bivši klub, Aršavin ne skriva da mrzi Real Madrid. "Nadam se da će Kairat pobijediti. Svaki poraz Reala je melem za moje srce", kazao je Aršavin pred utakmicu, prenosi Marca.

Pun je kontroverzi

"Ne bih igrao za Real Madrid za sve novce ovoga svijeta", rekao je Rus 2011. godine kada su se pojavile glasine o zainteresiranosti kraljevskog kluba. "Već dugo sam navijač Barcelone, Real je za mene teški tabu".

Aršavin je poznat po svojim kontroverznim stavovima i potezima. Fotografiran je kako pijan napušta strip-klub u Rusiji, jaše konja i to sve u jednoj večeri. U svojoj knjizi "555 pitanja i odgovora o ženama, novcu, politici i nogometu" napisao je: "Kad bih imao moć zabraniti ženama vožnju automobila i oduzeti im vozačke dozvole, učinio bih to bez razmišljanja".

