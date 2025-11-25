FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROŠAO LIŠO /

Za onakvo udaranje većina bi dobila 'zatvor', a FIFA je Cristiana oslobodila suspenzije

Za onakvo udaranje većina bi dobila 'zatvor', a FIFA je Cristiana oslobodila suspenzije
×
Foto: ©inpho/nick Elliott/imago Sportfotodienst/profimedia

To znači da je zvijezda Al-Nassra svoju suspenziju već odradila

25.11.2025.
18:22
Sportski.net
©inpho/nick Elliott/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Cristiano Ronaldo u pretposljednjem je kolu Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo dobio izravni crveni karton zbog udaranja igrača Irske, Dare O'Sheaa, a sada je poznata i točna kazna koju (ne)će dobiti za takav potez. 

Uobičajena kazna za takav crveni karton je dvije utakmice suspenzije, no zvijezda portugalske reprezentacije dobit će 'popust'. Točnije, bit će kažnjen samo jednom utakmicom suspenzije. 

To znači da je zvijezda Al-Nassra svoju suspenziju već odradila nakon što je propustila utakmicu Portugala protiv Armenije (9-1) i da će bez problema igrati na otvaranju Svjetskog prvenstva. 

Veliki je to popust prema Cristianu i dokaz kako ipak niu svi jednaki pred Disciplinskom komisijom FIFA-e. Situacije s utakmice Portugala i Irske prisjetite se OVDJE

Cristiano RonaldoCrveni Karton
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PROŠAO LIŠO /
Za onakvo udaranje većina bi dobila 'zatvor', a FIFA je Cristiana oslobodila suspenzije