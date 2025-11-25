Za onakvo udaranje većina bi dobila 'zatvor', a FIFA je Cristiana oslobodila suspenzije

Cristiano Ronaldo u pretposljednjem je kolu Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo dobio izravni crveni karton zbog udaranja igrača Irske, Dare O'Sheaa, a sada je poznata i točna kazna koju (ne)će dobiti za takav potez.

Uobičajena kazna za takav crveni karton je dvije utakmice suspenzije, no zvijezda portugalske reprezentacije dobit će 'popust'. Točnije, bit će kažnjen samo jednom utakmicom suspenzije.

To znači da je zvijezda Al-Nassra svoju suspenziju već odradila nakon što je propustila utakmicu Portugala protiv Armenije (9-1) i da će bez problema igrati na otvaranju Svjetskog prvenstva.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Veliki je to popust prema Cristianu i dokaz kako ipak niu svi jednaki pred Disciplinskom komisijom FIFA-e. Situacije s utakmice Portugala i Irske prisjetite se OVDJE.