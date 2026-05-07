Oglasio se kapetan Reala nakon incidenta u svlačionici i otkrio što se zapravo dogodilo

Real Madrid je službeno potvrdio otvaranje disciplinskog postupka protiv dvojice svojih igrača, Federica Valverdea i Auréliena Tchouaménija, nakon incidenta koji se dogodio tijekom treninga u Valdebebasu. Klub je priopćio kako će odluke o mogućim sankcijama biti donesene po završetku internih procedura, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.

Prema službenim informacijama iz kluba, Federico Valverde je nakon liječničkih pregleda dobio dijagnozu kontuzije glave te će prema medicinskim protokolima pauzirati između deset i 14 dana. Time je njegov nastup u nadolazećem El Clasicu protiv Barcelone praktički isključen, uz mogućnost da propusti i ostatak sezone.

Marca navodI kako ozljeda nije posljedica izravnog udarca između dvojice igrača, već je do nje došlo nakon što je Valverde u naguravanju izgubio ravnotežu i udario glavom u rub namještaja u svlačionici, pri čemu je zadobio posjekotinu koja je zahtijevala liječničku intervenciju i šivanje.

Nakon incidenta oglasio se i sam Valverde, koji je na društvenim mrežama iznio svoju verziju događaja. Istaknuo je kako se radilo o nesporazumu i verbalnoj raspravi između suigrača, naglasivši da nije bilo namjernog fizičkog obračuna. Dodao je kako su intenzitet sezone, umor i rezultatski pritisak pridonijeli napetostima unutar momčadi, ali je odbacio tvrdnje o fizičkom sukobu.

Valverde je u svom obraćanju naveo i kako se osjeća pogođeno zbog načina na koji je incident interpretiran u javnosti te istaknuo da smatra kako su informacije preuveličane. Naglasio je i da mu je najteže što zbog ozljede neće moći pomoći momčadi u završnici sezone, uključujući moguće važne utakmice.

Klub je paralelno potvrdio da se vodi disciplinski postupak protiv obojice igrača, a španjolski mediji navode kako se razmatraju različite mjere, uključujući i moguće suspenzije. U ovom trenutku nije poznato hoće li Tchouaméni biti dodatno kažnjen niti kako će se slučaj odraziti na njegov nastup u nadolazećim utakmicama.

Dio španjolske sportske javnosti ovaj događaj ocjenjuje kao jednu od ozbiljnijih internih situacija u Real Madridu posljednjih godina, dodatno naglašavajući kontekst rezultatski zahtjevne sezone u kojoj klub zaostaje u borbi za trofeje.

Valverde je na kraju svog obraćanja poručio kako ostaje potpuno posvećen klubu te da je spreman prihvatiti svaku odluku koju Real Madrid donese u vezi s daljnjim razvojem situacije.

