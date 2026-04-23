Nevjerojatna priča iz Ukrajine! Bez ijednog udarca do finala drugoligaš stigao do finala Kupa

Drugoligaš FC Černihiv stigao je do finala Ukrajinskog kupa unatoč tome što nije imao niti jedan udarac prema protivničkom golu, pobijedivši harkivski Metalist 1925 penalima nakon što je polufinale završilo bez golova.

Černihiv je ostao s 10 igrača nakon što je branič Pavlo Šuško isključen nakon samo pet minuta igre, te su zaigrali klasični "bunker". Metalist, koji je imao čak 31 udarac prema vratima, uključujući 13 u okvir gola, jednom je pogodio mrežu, ali dol je poništen zbog zaleđa.

Černihiv je do pobjede od 6-5 došao u raspucavanju penala, dovodeći taj klub do finala Ukrajinskog kupa po prvi put.

Inače, Černihiv je također pobijedio Mariupolj penalima nakon što je njihov četvrtfinalni susret završio bez golova, a u drugom kolu Kupa izgubili su od Krivbasa nakon izvođenja kaznenih udaraca, ali je Ukrajinski nogometni savez poništio utakmicu i dodijelio pobjedu Černihiv, budući da je Krivbas istovremeno imao više od sedam stranih igrača na terenu.

Černihiv će se u finalu 20. svibnja suočiti s 13-strukim prvakom Dinamom iz Kijeva.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako je Dalić pojasnio 'bacanje' sjajnog Luke Vuškovića među mlade: 'Nije to lako'