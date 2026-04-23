FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČUDO /

Nevjerojatna priča iz Ukrajine! Bez ijednog udarca do finala drugoligaš stigao do finala Kupa

Nevjerojatna priča iz Ukrajine! Bez ijednog udarca do finala drugoligaš stigao do finala Kupa
×
Foto: Vyacheslav Madiyevskyy/Zuma Press/Profimedia

Černihiv će se u finalu 20. svibnja suočiti s 13-strukim prvakom Dinamom iz Kijeva

23.4.2026.
17:35
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Drugoligaš FC Černihiv stigao je do finala Ukrajinskog kupa unatoč tome što nije imao niti jedan udarac prema protivničkom golu, pobijedivši harkivski Metalist 1925 penalima nakon što je polufinale završilo bez golova.

Černihiv je ostao s 10 igrača nakon što je branič Pavlo Šuško isključen nakon samo pet minuta igre, te su zaigrali klasični "bunker". Metalist, koji je imao čak 31 udarac prema vratima, uključujući 13 u okvir gola, jednom je pogodio mrežu, ali dol je poništen zbog zaleđa.

Černihiv je do pobjede od 6-5 došao u raspucavanju penala, dovodeći taj klub do finala Ukrajinskog kupa po prvi put.

Inače, Černihiv je također pobijedio Mariupolj penalima nakon što je njihov četvrtfinalni susret završio bez golova, a u drugom kolu Kupa izgubili su od Krivbasa nakon izvođenja kaznenih udaraca, ali je Ukrajinski nogometni savez poništio utakmicu i dodijelio pobjedu Černihiv, budući da je Krivbas istovremeno imao više od sedam stranih igrača na terenu.

Černihiv će se u finalu 20. svibnja suočiti s 13-strukim prvakom Dinamom iz Kijeva.

UkrajinaKup
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike