Cannavaro našao novi posao: Vodit će debitanta na Svjetskom prvenstvu?

Fabio Cannavaro bez posla je još otkako je početkom travnja dobio otkaz u Dinamu nakon što je u 14 utakmica ostvario učinak od sedam pobjeda, dva remija i pet poraza. Najpouzdaniji svjetski insjader Fabrizio Romano piše kako je talijanski strateg sada, nakon gotovo šest mjeseci, pred preuzimanjem novog radnog mjesta.

Talijanski novinar piše kako je njegov sunarodnjak glavni kandidat za izborničku klupu Uzbekistana, zemlje koja će sljedeće godine debitirati na Svjetskom prvenstvu. Uzbekistan je u potrazi za novim izbornikom još od siječnja kada je poziciju morao napustiti Srećko Katanec jer se slovenskom stručnjaku pogoršalo zdravstveno stanje.

Do kraja kvalifikacija je izborničku funkciju obnašao Timur Kapadze, a tamošnji savez sada traži izbornika koji će Uzbekistan voditi na premijernom nastupu na svjetskoj smotri. Kandidat za klupu navodno je bio i naš Slaven Bilić, ali izgleda da je Cannavaro ipak prvi kandidat te je već započeo s pregovorima.

Cannavro već ima iskustva na izborničkoj klupi budući da je mjesec dana bio izbornik Kine. U trenerskoj karijeri je osim Dinama i Kine vodio i Benevento, Udinese, Al Nassr, Tianjin Quanjian i Guangzhou Evergrande.

