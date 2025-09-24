Evo što navijači misle o Dinamovom startu u Europskoj ligi: Jednu stvar svi ponavljaju

Nova sezona Europske lige je pred vratima, a hrvatski predstavnik i ove godine bit će Dinamo. Zahvaljujući drugom mjestu u SuperSport HNL-u, “modri” su osigurali direktan plasman u skupine ovog natjecanja. Prvi europski ispit očekuje ih tek 24. rujna, a protivnik je turski velikan Fenerbahče.

Pitali smo navijače kako gledaju na prvi ovosezonski nastup u Europi, evo što su rekli:

"Dinamo je trenutačno u uzletu i pobijediti će definitivno. Barem u Zagrebu mi mislimo da će pobijediti uvijek. mi smo svi vjerni navijači, i rijetko tko da nije, ali Dinamo mora pobijedit, dalje nećemo ni razgovarati."

"Želim sreću dečkima, neki bolji pobijedi, ali ja navijam za Dinamo."

"Mislim da će igrati nei visoki pressing i naravno očekujem tri boda i da daju sve od sebe."

"Sada najviše nade polažem u cijelu upravu jer ovo što se ovih dana događa je najpozitivnija stvar. Što se tiče ekipe, ne smijem ju puno hvaliti, premlada je. Još toj ekipi treba puno puno vremena i treninga da postane baš prava ekipa."

"Neka budu samo složni, a mi ćemo davati podršku i nadati se najboljem. Bit ćemo uz njih do zadnje minute."

