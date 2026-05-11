VELIKA PROMJENA /

Evo na kojoj će tribini biti Bad Blue Boysi u Kranjčevićevoj

Evo na kojoj će tribini biti Bad Blue Boysi u Kranjčevićevoj
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Sve je otrkio član Izvršnog odbora Dinama i predsjednik odbora za stadion Ivan Nauković

11.5.2026.
15:18
Sportski.net
Obnova stadiona u Kranjčevićevoj sve više poprima konkretne obrise, a među navijačima Dinama posebno se istaknulo pitanje rasporeda tribina i mjesta za Bad Blue Boyse.

O toj temi govorio je član Izvršnog odbora Dinama i predsjednik odbora za stadion Ivan Nauković u emisiji “Sportski mikrofon” na Hrvatskom radiju. Prema njegovim riječima, najvatreniji Dinamovi navijači trebali bi biti smješteni na južnoj tribini budućeg stadiona, čime je praktički potvrđen smjer o kojem se posljednjih mjeseci najviše nagađalo.

Uz pitanje tribina, dotaknuo se i velikog interesa za utakmice u Kranjčevićevoj. Zbog ograničenog kapaciteta stadiona, klub planira značajan dio mjesta rezervirati kroz godišnje ulaznice, dok će članovi i prijatelji kluba imati prednost pri kupnji preostalih karata.

KranjčevićevaStadionBad Blue Boysi
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
