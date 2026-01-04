FREEMAIL
IZNESEN S TERENA

Evo kako je zabrinuti Pep Guardiola komentirao ozljedu Joška Gvardiola

Evo kako je zabrinuti Pep Guardiola komentirao ozljedu Joška Gvardiola
Foto: Martin Rickett/pa Images/profimedia

Manchester City se vratio na drugo mjesto, ali se bodovno samo izjednačio s Aston Villom

4.1.2026.
21:30
Sportski.net
Martin Rickett/pa Images/profimedia
Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol ozlijeđen je početkom drugog poluvremena posljednje utakmice 20. kola engleske Premier lige u kojoj je Manchester City ugostio Chelsea, a dvoboj je rezultatom 1-1 i podjelom bodova. 

Gvardiol je nakon jednog starta na sredini terena ostao ležati na travnjaku s bolnom grimasom na licu. Čini se da je u pitanju ozljeda desnog gležnja, zbog koje je trebao pomoć fizioterapeuta i suigrača pri napuštanju terena u 51. minuti.

Guardiolina momčad je u ovom dvoboju ostala bez oba središnja braniča, jer je zbog ozljede u 81. minuti igru napustio i Ruben Dias.

"Vidjet ćemo sutra, ali ne izgledaju dobro ni Joško ni Dias. Sutra ćemo vidjeti što se dogodilo. Dias se također ozlijedio. Nisam razgovarao s liječnikom, ali ako Ruben nije na terenu, to je zato što je nešto osjetio, da", rekao je trener Manchester Cityja, Pep Guardiola

Manchester City je imao minimalnu prednost koju mu je u 42. minuti donio Tijjani Reijnders. No, u četvrtoj minuti sučevog dodatka Chelsea je 'ukrao' bod na Etihadu, a strijelac je bio Enzo Fernandez, koji je tako donio uspješan start privremenom treneru "Plavih" Calumu McFarlaneu.

Manchester City se vratio na drugo mjesto, ali se bodovno samo izjednačio s Aston Villom. Obje momčadi imaju po 42 boda, šest manje od vodećeg Arsenala. Četvrti je Liverpool s 34 boda, a Chelsea je na petom mjestu s 31 bodom, koliko ih ima i Manchester United.

