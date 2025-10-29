Evo kako je Garcia komentirao 'panenku' Španjolca koja je umalo koštala Hajduk ispadanja iz Kupa

Hajduk je nakon drame raspucavanja s bijele točke u Vinkovcima svladao Cibaliju 4:2 (0:0) te se tako plasirao u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa.

Bila je to izrazito teška utakmica za Bijele po izrazito teškom terenu, a svjestan je toga i trener Hajduka Gonzalo Garcia.

"Teška utakmica. Nije lako u Vinkovcima igrati, uvjerili smo se u to i prije tri i pol tjedna. Generalno, napravili smo što smo trebali. Možda smo u jednom trenutku nepotrebno ispali iz igre, ali pokazalo se kasnije da je bilo zaleđe. U prvom smo poluvremenu imali dovoljno situacija za rješavanje utakmice. U nekim trenucima u drugom dijelu smo gubili organizaciju, ali opet smo imali prilika. I u zadnjoj akciji na utakmici smo imali šansu Pukštasa. Međutim, to je Kup, treba proći dalje", rekao je Garcia pa nastavio:

"Mi smo momčad, fokusirani smo na ono što moramo raditi. Nismo bili u stresu, a to je bitno. Bilo je trenutaka kada smo nekontrolirano davali lopte, možda iz neke frustracije, ali uglavnom smo bili mirni i koncentrirani. U produžecima smo također imali tendenciju napada, ali bilo je važno zadržati i defenzivnu koncentraciju. Kao i u jedanaestercima, gdje su šanse uvijek 50/50."

Almena je jedini promašio kazneni udarac, išao je zabiti 'panenkom', ali golman ga je pročitao.

"Sam se javio, htio je pucati, a njegov je izbor kako će pucati. Naravno, želio bih da je pogodio. Ali, odigrao je jako dobru utakmicu."

Brajković je na kraju završio utakmicu kao desni bek.

"Na treninzima igra ponekad tu poziciju beka. Vidio sam da je Karačić umoran, a Brajković može igrati na tom mjestu. Imao je jaku osjetljivu, ali kvalitetnu obrambenu reakciju."

Igrali ste 120 minuta, a u nedjelju vas čeka nova zahtjevna utakmica u Koprivnici.

"Momci treniraju dobro, mogu igrati i 120 minuta. Vratit ćemo se kući i oporaviti. Potrošili smo snage i koncentracije, ali idemo se spremiti da budemo 100 posto za Koprivnicu", zaključio je Garcia.

Utakmicu je komentirao i trener Cibalije, Tomislav Čuljak.

"Veličanstvena atmosfera. Dobra utakmica i nešto što nama kao klubu fali. Odigrali smo dobro, sve smo taktički ispunili. Znali smo da su dobri. Teren je pogodovao nama da ih možemo opteretiti maksimalno. Ostaje velika žal, penali su lutrija i to je tako. Nisu imali puno prilika, a mi smo imali svoje šanse. Ponosam sam i čestitam svojoj ekipi na zalaganju i ponašanju. Potrtošili smo se, čeka nas Rudeš, ali protiv Hajduka se mora ići do daske i to je normalno."