Koja je tajna Modrićeve nogometne dugovječnosti? 'Svaki dan to radi od 30 do 45 minuta'

Luka Modrić i dalje igra na vrhunskom nivou, iako je prije 14 dana navršio 39. Prošlog vikenda, u susretu 6. kola španjolske La Lige, jedne od najjačih nogometnih liga na svijetu, kao kapetan predvodio je svoj Real do visoke 4-1 pobjede protiv Espanyola na Santiago Bernabeuu. I oduševio.

Elitni veznjak

Elitnom veznom igraču, koji je ovaj mjesec napunio 39 godina, to je bila druga prvenstvena utakmica zaredom koju je odigrao od početka do kraja. Njegov trener Carlo Ancelloti nahvalio je Luku, kazavši na pressici nakon dvoboja kako je Modrić "uvijek igra na maksimalnoj razini".

"On mi je garancija. Luka je uvijek savršen i kad počinje i kad uđe s klupe", izjavio je Don Carlo.

Don Carlo ga hvali

"Jako sam zadovoljan što sam odigrao 90 minuta. Osjećam se jako dobro fizički i mentalno", izjavio je Modrić za klupsku televiziju Real Madrid TV i dodao.

"Odigrali smo dobru utakmicu, napose u drugom poluvremenu. U prvom poluvremenu nismo uspijevali zabiti gol premda smo stvarali prilike", rekao je Modrić na stadionu Santiago Bernabeu u Madridu.

Foto: profimedia

Mnogi se pitaju - koja je tajna igračke dugovječnosti Luke Modrića? Jer, nevjerojatno je da Luka, koji je u 40., igra još uvijek tako dobro na vrhunskoj razini. Luka Modrić pravo je sportsko čudo prirode.

Doc. dr. sc Vlatko Vučetić uveo je Luki vježbe s kojima preventira ozljede i jača mišiće, a to su vježbe su gumama, koje možete ponekad vidjeti i na TV-u prilikom zagrijavanja za trening reprezentacije, ali ne samo Hrvatske nego i u Realu. Potpisnik ovog teksta vidio je jednom na pripremama kako rasteže nogama gumu. Luka svakog dana tome posvećuje od 30 do 45 minuta.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Vlatko Vučetić otkrio nam tajnu prije dvije i pol godine

Odgovor smo prije dvije i pol godine potražili baš kod cijenjenog doc. dr. sc. Vlatka Vučetića, profesora na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Vlatko Vučetić surađuje s Lukom Modrićem sad već više od 10 godina i njegov je osobni trener. Jako dobro poznaje Luku. Inače, Branko Strupar i Vlatko Vučetić su prije u Prečkom, kultnom zagrebačkom kvartu, bili susjedi.

"Modrić redovito", kazao nam je tada Vučetić, "dolazi ranije na trening barem pola sata i tih pola sata odrađuje s elastičnim rekvizitima, s gumama. To su neke moje specijalke", otkrio nam je Vlatko Vučetić u razgovoru...

Branko Strupar nam je u travnju ove godine, pak, rekao sljedeće:

"Da, radi s Vlatkom Vučetićem s KIF-a. Mi smo susjedi u kvartu bili. Znači, jedan pored drugog. Znam koliko je Vlatko, recimo, posvećen tome. Baš nenormalno. Tim svojim inovacijama koje usvaja i radi i Luka Modrić. Idealan. Mlad je i stalno nešto novo složi. Nije tu samo Luka, nego i mnogi igrači. To što radi s gumama, možda su danas malo podcijenjene, ali vrhunski novitet. Samo pogledajte Luku. Moraš ti te mišiće održavati u tim godinama. On trenira nenormalno, a istezanje je najbitnije".

Inače, Vučetić o fizičkoj spremi svojih sportaša brine na razne načine i metode. S Lukom ima posebnu vezu. I sam je nekad bio sportaš, pa zna što su to napori. I toj sinergiji Luka Modrić najviše duguje što je produžio karijeru do neslućenih dobnih termina. Vlatko Vučetić ima jasne stavove oko roka trajanja kapetana Reala i Hrvatske.

"Do kad Luka Modrić može igrati na vrhunskom nivou? Gledajte, to vam je triki pitanje. Sve se u jednom danu, trenutku može promijeniti. No, kod Luke Modrića ima ta jedna specifičnost, koja je meni fascinantna, što je rijetkost kod sportaša. To je ta njegova posvećenost treningu. Luka svaki dan trenira, radi na sebi. Uz to, apsolutno živi sportski. To bi još jedino mogao usporediti s Ronaldom, Ibrahimovićem i još nekoliko njih. Luka će igrati onoliko koliko će uživati u nogometu, dokle će se igrati nogometa, a to će sve moći dok će se fizički dobro osjećati. Kad se ti mučiš fizički, onda se mučiš završiti utakmicu i nije to više uživanje u igri, nego muka", rekao je u ožujku 2022. za Net.hr Vlatko Vučetić.

Foto: Profimedia

'Luka si ne dozvoljava alkohol'

"Nije ni Luka takav fanatik poput Ronalda da vam budem iskren, baš toliki fanatik, ali je posvećen itekako. Ne dozvoljava si alkohol ili ovako neke stvari. Luka vrlo rijetko popije nešto alkoholno. To su vrlo rijetke situacije. On baš jako pazi na te stvari, a uz to Luka 350 dana godišnje radi prevenciju", dodao je poznati stručnjak.

Naravno, nije to samo to, Real Madrid itekako svojim trenažnim procesima utječe na fizičku pripremu Luke Modrića, ali isto tako i Vlatko Vučetić. Puno tu ima parametara, ali Luka Modrić apsolutno svaki dan radi neku prevenciju od ozljeda, uz svoj normalni trening.

Prevencija od ozljeda

"Svakog dana Luki šaljem treninge koje on odradi prije klupskog ili reprezentativnog treninga, a ponekad i kad ima slobodan dan, on odradi dodatne treninge. Nekad odrađuje i nakon treninga. Konkretno, jučer je u Realu imao dvije minute doduše, ali on je odradio trening prije treninga, pa nakon treninga još dodatno imao kratke intervale. Kad tome pridodamo masaže i još neke druge komponente, Luka je barem 4 sata u procesu. E vidite, to je posvećenost", istaknuo je Vlatko Vučetić i dodao:

Foto: Profimedia

"S obzirom da Luka dobro pazi na svoje tijelo i sad radi jako puno prevencije, on radi doslovce i kad je na godišnjem, trenira plivanje, vježbe s gumom, prije nego što ode na tenis opet odradi vježbe s gumom. Znači, prevenciju radi uvijek. Po meni je, stoga, glavno pitanje koliko će mu se dati biti toliko posvećen treningu i, normalno, koliko će to supruga htjeti (smijeh)", kazao nam je dobro raspoloženi Vlatko Vučetić.

Luka Modrić dirigent je igre Real Madrida. On na nogomet gleda potpuno drugačije i kao takav može igrati na vrhunskoj razini i u poodmaklim sportskim godinama.

Fizički spremni Luka

"Kad je Luka dobro fizički spreman, on može dirigirati tim orkestrom koji se zove Real Madrid. Ima sposobnost predviđanja gdje su svih 20 igrača na terenu, ili 21, onda on može orkestrirati, diktirati tempo igre, doslovce kao dirigent. Kako dirigent malo pomakne štapić i malo usmjeri u glazbi, tako Luka distribuira loptu, pomiče linije itd. Zašto? Jer je fizički spreman, maksimalno se dobro osjeća i uvijek može biti na bilo kojem dijelu terena. Znači, kondicija, jako mali broj ozljeda u ovih posljednjih nekih 6 godina. Jer, češće ćeš biti u trenažnom procesu ako si manje ozlijeđen, nego suprotno. Dakle, glavna i osnovna komponenta kondicijskog trenera je sačuvati igrača od ozljede i što prije ga oporaviš. To je moj forte. I da bude brz na dva metra. Luka sve vidi u igri, ja mu tu pomognem, plus trening u Realu, pa on bude fizički spreman u potpunosti za nadmudrivanje. Jer, onda Luka uživa u nogometu", priča Vlatko Vučetić i naglašava da, kad uživaš, onda se ne mučiš. Luka je poput kakvog razigranog djeteta kad je na terenu...

"Reaktibilnost je još jedna bitna stvar. Znači, mogućnost brzog reagiranja, ubrzati i promijeniti smjer kretanja u dva metra. Da li će on trčati okolo na terenu, to može trčati Kroos ili Casemiro (smijeh). Za Luku je važno da orkestrira terenom, najvažnije da on sve to skupa odrađuje u dva tri metra, onda je i ostalima teško za pratiti njega".

Najosjetljiviji dijelovi

Znači, pervencija od ozljeda, prenapregnutih mišića je jako bitna u njegovim godinama. Mišići moraju biti čvrsti i jaki, eksplozivni, a s druge strane mora biti dovoljno nepretoniziran. Jer, onda pucaju mišići. Posebno su aduktori osjetljivi, kao i zadnja loža, te mišići potkoljenice, objašnjava Vučetić.

"Zbog toga svakodnevno Luka radi vježbe s gumama. To je ta prevencija. Znači, dan poslije utakmice, iako možda igrači imaju slobodno, on će odraditi gume i nekakvu rekuperaciju. Pred trening opet takav isti trening, dobro možda ne isti ali pripremni. Najviše se radi na prevenciji mišića koji se vežu negdje oko karličnog dijela. Iz toga ide šut, tu kreću rotacije i snaga stopala, mišića potkoljenice i mišića stopala. To su dvije komponente koje su kod Luke meni najvažnije. Znači, da može brzo reagirati, za to mora imati jaka stopala i mišiće potkoljenice, te prevenirati prenapregnutost mišića koji se love negdje oko zdjelice, znači aduktori, zadnja loža, prednja loža itd, odnosno mišići kvadricepsa itd".

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Luka je na SP-u u Rusiji 2018. briljirao i ponio MVP nagradu, a iste godine uzeo je i Zlatnu loptu.

Za kraj nam je Vlatko Vučetić otkrio nikad ispričanu priču o Luki Modriću, o tome što je sve radio van terena, koliko je dodatno trenirao, radio na prevenciji, da se ne ozljedi. Ona datira sa SP-a u Rusiji 2018., kad je Hrvatska uzela povijesno srebro, a Luka ponio nagradu najkorisnijeg igrača turnira. Iste godine je, naravno, osvojio i Zlatnu loptu, prekinuvši vladavinu Ronalda i Messija.

'Oduševila me Lukina količina treninga na SP-u u Rusiji'

"Ovako, mene je oduševila količina treninga koju je Luka odrađivao i bio spreman odrađivati na SP-u. Znači, to je meni fascinantno. Luka Modrić vam je odradio toliku količinu treninga, mojih treninga, čak i teretane, s girjama, ma to je čudo što je sve radio van terena. Znači, u jednom takvom periodu, kad su igrači umorni, kad igraš svako malo utakmice turnirskim sistemom, ti se natrpaš treninzima i odigraš maestralno. Niste svjesni, ali količina rada koju je Luka odrađivao na SP-u u Rusiji je bila abnormalna. Evo, sad kad je bio u Saudijskoj Arabiji, onda kad je odigrao fenomenalno, dva dana prije toga odradio je Kettle bell, vježbe s girjama. Imam specijalne vježbe koje mu dam, ali on je to odradio dva dana pred utakmicu. To je znao raditi i u Rusiji, kao i neke druge stvari. Fascinatna je njegova posvećenost nogometu, treninzima, disciplini i radu, bilo kad i bilo gdje, ma to mogu samo najjači".

