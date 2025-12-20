FREEMAIL
TEŠKI DANI /

Evo kakav je plan s velikim hrvatskim talentom: 'Neporecivo je da je iznadprosječan...'

Evo kakav je plan s velikim hrvatskim talentom: 'Neporecivo je da je iznadprosječan...'
Foto: Insidefoto, Insidefoto/alamy/profimedia

Treba reći da nitko nije briljantirao. No, Martin je djelovao kao riba izvan vode, unatoč prekrasnim dodirima: malo na krilu, malo kao napadač i kao 'sottopunta'

20.12.2025.
12:37
Sportski.net
Insidefoto, Insidefoto/alamy/profimedia
Od kada je ovog ljeta Zagreb zamijenio Lombardijom i Dinamo Comom, Martinu Baturini ne ide najbolje. Talentirani veznjak, kojeg su neki vidjeli kao nasljednika Luke Modrića, skupio je samo 10 nastupa za Talijane, ali ga trener Cesc Fabregas ne želi pustiti da promijeni klub.

Kako piše Tuttomercato, razlog tome je Nico Paz. "Iako je istina da je Hrvat, plaćen više od 20 milijuna eura, igrač velike kvalitete, s druge strane igranje na istoj poziciji kao Nico Paz stavilo ga je u probleme. Prvi izbor je Argentinac, koji je na meti Reala, a Baturina mora skupljati mrvice ili igrati na drugoj poziciji." Tako ga je Fabregas protiv Rome isprobao na poziciji središnjeg napadača. Na njegovu igru na toj, njemu neprirodnoj poziciji, navijači su imali brojne kritike.

"Treba reći da nitko nije briljantirao. No, Martin je djelovao kao riba izvan vode, unatoč prekrasnim dodirima: malo na krilu, malo kao napadač i kao 'sottopunta' (nešto iza napadača), sa svih strana, ali na kraju kao da nije ni na jednoj poziciji," navode talijanski mediji.

Inače, u posljednjim tjednima bilo je govora i o interesu Leedsa, no u Comu ga žele zadržati jer smatraju da će, kada se prilagodi, biti spreman preuzeti Pazov posao kada Argentinac bude prodan.

"I danas je Baturina neporeciv talent iznad prosjeka. Stalno 'smeta' Nici Pazu, i dok je Argentinac možda talentiraniji, sigurno je spremniji i bolje uklopljen u dinamiku Coma, dok je Hrvat zapravo nasljednik. Como je pametno nastavio, dovodeći u momčad igrača vrlo sličnog onome kojeg će uskoro zamijeniti," navode iz Tuttomercata.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljubimac navijača stoički podnosi nevolje: Mudražija za RTL otkriva hoće li na zimu otići iz Dinama

Serie AMartin BaturinaComoHrvatska Nogometna Reprezentacija
Evo kakav je plan s velikim hrvatskim talentom: 'Neporecivo je da je iznadprosječan...'