Je li se Dinamo razbudio? Evo kad i gdje gledati pravu nogometnu feštu

Reprezentativna pauza došla je Dinamu kao naručena, da se momčad malo presloži, zaliječi rane i pokuša smiriti situaciju nakon iznimno stresnog i kaotičnog razdoblja.

Je li Kovačević razbudio momčad Dinama?

Trener Dinama Mario Kovačević preživio je poraz od Istre, a dodatni vjetar u leđa dao mu je i predsjednik Dinama Zvonimir Boban, koji vjeruje kako je upravo on trener koji može podići ovu momčad. Pauza je iskorištena i za dodatno uigravanje, ali još važnije, za ozbiljne razgovore i krizne sastanke s igračima, među kojima su neki u ozbiljnom padu forme, a neki na “tankom ledu”.

Koliko je Kovačeviću pošlo za rukom da ih razbudi, vidjet ćemo već danas od 17 sati, kada Dinamo gostuje kod Karlovca u osmini finala Kupa Hrvatske. Prijenos utakmice je na MAXSportu 1 od 17.00. Bit će to prava nogometna fešta u Karlovcu, jer u Gradu na 4 rijeke vlada nezapamćeni interes za ovaj dvoboj.

Karlovac je drugoligaš, trenutno drugi u 1. NL nakon 15 kola, s pet bodova manje od vodećeg Rudeša, a vodi kao trener Igor Pamić. Plavi su na papiru veliki favorit, ali ova utakmica u klubu se doživljava kao svojevrsna prekretnica sezone – nakon serije loših rezultata pristup joj je gotovo kao da je finale Lige prvaka. Idealna je to prilika da se momčad vrati na pobjednički kolosijek uoči zahtjevnog rasporeda koji slijedi do zimske stanke.

'Dobro nam je došlo nekoliko dana odmora'

Uoči susreta trenerske obaveze preuzeo je novi dokapetan Miha Zajc, koji je umjesto Kovačevića najavio dvoboj.

"Dobro nam je došlo nekoliko dana odmora, kvalitetno smo trenirali i atmosfera je dobra. Svjesni smo da posljednje dvije utakmice nisu bile na razini, znamo što moramo ispraviti i veselim se ovoj utakmici. Čeka nas ozbiljan susret i moramo biti na 100 posto. Dobro smo se pripremili i uvjeren sam da ćemo prekinuti ovaj negativan niz. Moramo pokazati da možemo igrati dobar, atraktivan nogomet. Imamo još mjesec dana do pauze, moramo pokazati kvalitetu i nadam se da će sve sjesti na svoje mjesto. Atmosfera je dobra, spremni smo i jedva čekamo utakmicu", poručio je slovenski veznjak.

'Želim da ne trčimo samo za njima, nego da igramo'

Igor Pamić je na pressici u utorak uoči utakmice kazao:

"Želim da ne trčimo samo za njima, nego da igramo. Da se ovi sjajni dečki pokažu pred publikom, a vjerujem da će je biti puno. Protiv Dinama moramo biti hrabri i pametni, samo tako možemo djelovati konkurentno. Bez pritiska, bez opterećenja – da igrači vide gdje su u odnosu na takav protivnički kadar’, rekao je Pamić.

Na pitanje može li Karlovac zakomplicirati posao Plavima, Pamić je dodao:

"Ključno je kako ćemo otvoriti utakmicu. Brine me što Dinamo ovo može iskoristiti da vrati samopouzdanje.’

Karlovčani u dvoboj ulaze oslabljeni. Pamić neće moći računati na Gorana Parackog, Zvonka Pamića, Frana Žilinskog, Mihaela Stipića i Krešimira Kovačevića.

'Rezultat nam nije bitan, nego pravi pristup'

"Dobio sam već par onako pitanja od vaših kolega hoćete li pobijediti Dinamo i to, međutim, znam koga treniram, u kojem smo mi rangu i znam što je Dinamo. Ja sam taj sigurno i tako ću pristupiti utakmici da je pobijedimo. Međutim, isto tako nije to prioritet, nego je prioritet da dečki odigraju za sebe. Onda je najlakše odigrati i pravu utakmicu, rezultat nam nije bitan. Rezultat dođe sam po sebi. Nikako neću opterećivati dečke s rezultatom. Neka istrče, neka osjete taj prvoligaški ambijent, neka vide koja je to razlika i razina. Na kraju će sami vidjeti na kojem su nivou, koliko još moraju raditi da dosegnu taj nivo. Ne govorim o nivou Dinama, nego o prvoligaškom nivou, koji je isto njihov san. Jednostavno, tako će pristupiti utakmici. Smatram da jedino tako možemo odigrati dobru utakmicu", kazao je Igor Pamić u podcastu Maksanov korner.

Čitav podcast Igora Pamića gledajte - OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Pamić: 'To što rade Boysi moraš cijeniti, a ja ne vidim problem u tome što navijam za Dinamo'