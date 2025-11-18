Evo kad će Hrvatska saznati protivnike na SP-u i koga možemo izvući

Hrvatska nogometna reprezentacija uspješno je završila kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine koje će se igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku i sada mirno čeka ono što slijedi u petak, 5. prosinca. U Memorijalnom centru John F. Kennedy u Washingtonu u 12 sati po lokalnom, odnosno u 18 sati po hrvatskom vremenu, održat će se ždrijeb skupina 23. Mundijala kojem če prisustvovati i američki predsjednik Donald Trump. Bit će to već sedmi put da Hrvatska sudjeluje na svjetskoj smotri, ukupno četrnaesto veliko natjecanje za našu najbolju izabranu nogometnu vrstu.

Prvi put u povijesti na Svjetskom prvenstvu nastupit će čak 48 reprezentacija, umjesto dosadašnjih 32 koliko ih je bilo od 1998. do 2022. godine. U bubnju će ostati i šest upitnika, mjesta rezervirana za reprezentacije koje će vize za SP moći izboriti tek u ožujku iduće godine. Tada će u play-offu nastupiti 16 europskih reprezentacija koje se bore za četiri mjesta, te šest reprezentacija iz Azije, Afrike, Južne Amerike, Oceanije i CONCACAF zone, od kojih će dvije izboriti plasman.

Jakosne skupine formiraju se prema plasmanu na FIFA-inoj ljestvici.

Plasirane reprezentacije na SP

Nositelji:

Argentina (2. na Fifinoj ljestvici)

Francuska (3.)

Engleska (4.)

Portugal (5.)

Nizozemska (6.)

Brazil (7.)

Njemačka (10.)

Meksiko (14., kao domaćin)

SAD (16., kao domaćin)

Kanada (28., kao domaćin)

Ostale reprezentacije koje su se plasirale:

Hrvatska (11.)

Maroko (12.)

Kolumbija (13.)

Urugvaj (15.)

Senegal (18.)

Japan (19.)

Iran (21.)

Južna Koreja (22.)

Ekvador (23.)

Australija (25.)

Norveška (29.)

Egipat (32.)

Alžir (35.)

Paragvaj (39.)

Obala Bjelokosti (42.)

Tunis (43.)

Katar (52.)

Uzbekistan (55.)

Saudijska Arabija (58.)

Južnoafrička Republika (59.)

Jordan (66.)

Zelenortski Otoci (71.)

Gana (73.)

Novi Zeland (85.)

Na ždrijebu će 48 reprezentacija bit će raspoređene u četiri jakosne skupine određene prema FIFA ljestvici. Među prvim nositeljima su tri domaćina. Meksiko u skupini A, Kanada u skupini B i SAD u skupini D, te Argentina, Francuska, Engleska, Brazil i Portugal. Hrvatska je, podsjetimo, do posljednjeg kola strepila za status, trebala joj je pobjeda u Crnoj Gori i kiks Njemačke protiv Slovačke. Nijemci su razbili Slovačku 6-0, a sad navijamo za Lihtenštajn protiv Belgije, da nogometni liliputanac, iliti nogometni David, pobijedi Golijata i gurne nas u prvu jakosnu skupinu.

Sustav natjecanja na SP-u 2026.

Ograničenja u ždrijebu su minimalna: u istoj skupini ne mogu biti reprezentacije iz iste konfederacije, uz iznimku Europe, iz koje u jednoj grupi može biti najviše dvije reprezentacije od ukupno 16 europskih sudionica.

Svjetsko prvenstvo počinje 11. lipnja na stadionu Azteca u Ciudad de Mexicu, gdje će domaći Meksiko odigrati utakmicu otvaranja. Iz 12 skupina u nokaut-fazu, odnosno šesnaestinu finala, plasirat će se sve prvoplasirane i drugoplasirane reprezentacije te osam najboljih trećeplasiranih.

Prije nego što u ožujku ponovno zaigraju u reprezentativnom dresu, hrvatske nogometaše čeka još jedan ždrijeb. Skupine Lige nacija bit će izvučene 12. veljače 2026., a Vatreni su u Ligi A svrstani među drugu jakosnu skupinu. Ždrijeb kvalifikacijskih skupina za Europsko prvenstvo 2028. zakazan je za 6. prosinca 2026. u Belfastu.

