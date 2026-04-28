POLUFINALE LP /

Evo gdje i kada gledati: PSG osvetom Bayernu stiže korak bliže obrani naslova prvaka Europe

Evo gdje i kada gledati: PSG osvetom Bayernu stiže korak bliže obrani naslova prvaka Europe
Foto: CHRISTOPHE SAIDI/Sipa Press/Profimedia

Parižani i Bavarci su se već sastali ove sezone. Bilo je to u grupnoj fazi, a slavio je Bayern 2-1

28.4.2026.
12:47
Sportski.net
U utorak se od 21 sat igra prvi polufinalni susret Lige prvaka između branitelja naslova PSG-a i Bayerna.

Utakmica je to koja bi, s obzirom na povijest i formu ova dva kluba, trebala biti pravi festival nogometa. Bayern u susret ulazi s devet pobjeda u nizu te kao novi-stari prvak Njemačke, dok PSG dolazi nakon što se odmaknuo od Lensa u Ligue 1.

No, ovaj je susret više od dvoboja najbolje momčadi Njemačke i Francuske. Iako je PSG branitelj naslova, a Bayern kandidat za naslov prvaka Europe, moglo bi se reći da francuski sastav ima veći motiv u ovoj utakmici, budući da su se Parižani i Bavarci već sastali ove sezone.

Bilo je to u grupnoj fazi, a slavio je Bayern 2-1. Motivaciju Parižanima daje i činjenica da ih je upravo Bayern svladao u finalu 2019./20.

Hoće li ih ta dva poraza dodatno motivirati, saznajte danas od 21:00 na Areni Sport 1.

PsgBayern MünchenLiga Prvaka
