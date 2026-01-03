Evo kako će i gdje Hajduk provesti pripreme: Što Bijeli žele dobiti s ovakvim protivnicima?

Hajduk nakon drugog mjesta u prvoj polusezoni HNL-a kreće u pripreme za 'drugo poluvrijeme', no za razliku od nekih prijašnjih vremena, ovaj put momčad ne putuje u neke daleke zemlje i na toplije terene.

Bijeli će naime cijele pripreme provesti na Poljudu. Trener Gonzalo Garcia zakazao je okupljanje prve momčadi za 5. siječnja kada i službeno započinju pripreme za nastavak sezone.

U planu su i tri prijateljske utakmice. Hajdukovi suparnici su Croatia Zmijavci, HŠK Posušje i Široki Brijeg. Najprije bi trebali 11. siječnja u goste kod Croatije u Zmijavce, a potom im 14. i 17. siječnja na Poljud dolaze Posušje i Široki Brijeg. Utakmice će biti zatvorenog tipa.

Podsjetimo, Hajduk je nekad redovito putovao u Tursku, a prošle godine bili su u Španjolskoj. Odradio je Hajduk pod Gattusom glavninu u Alicanteu i odigrao tri testne utakmice: protiv Osnabrücka, Ujpešta i Murcije.

