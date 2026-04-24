TEK MU JE 21

Bosanac odigrao nerealnu utakmicu i oduševio Europu: 'Dovedite ga što prije!'

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

24.4.2026.
9:03
Vehmir Džakmić
Bh. reprezentativac Esmir Bajraktarević odigrao je večer za pamćenje u uvjerljivoj pobjedi PSV Eindhoven nad PEC Zwolle (6:1) u 31. kolu Eredivisie. Mladi ofanzivac bio je ključna figura susreta, upisao je dva pogotka i čak tri asistencije, sudjelujući u pet od šest golova svoje momčadi.

Njegova dominantna izvedba nije prošla nezapaženo. Na tribinama su se nalazili i skauti RB Leipzig, koji su, sudeći prema viđenom, mogli svjedočiti jednoj od najimpresivnijih individualnih partija ove sezone. Reakcije navijača njemačkog kluba ubrzo su preplavile društvene mreže. Bajraktarevića žele vidjeti u svom dresu što prije.

Interes za talentiranog 21-godišnjaka već neko vrijeme raste. Uz Leipzig, ranije su ga pratili Werder Bremen, AC Milan, Everton FC i AFC Bournemouth, što dodatno potvrđuje njegov sve veći ugled na europskoj sceni.

Statistika samo podcrtava njegov učinak, s ocjenom 9.3 bio je najbolje ocijenjeni igrač susreta, ispred suigrača Ricardo Pepi koji je također zabio dvaput. Pred Bh. reprezentativcem je, čini se, vrlo uzbudljivo ljeto i na reprezentativnom i na klupskom planu.

Bosna I HercegovinaPsv Eindhoven
