Haalandov rođendan: Obračunao se s kritičarima frizure pa podijelio zastrašujuću poruku

Erling Haaland, zvijezda Manchester Cityja jučer je proslavila 25. rođendan. Trenutačno se nalazi na odmoru s djevojkom i osmomjesečnim djetetom koje skrivaju od lica javnosti i nisu podijelili niti ime niti spol.

"Na pola puta do 50-te! Hvala svima na rođendanskim željama. Prije nego što napadnete moju kosu, odvojite trenutak pred ogledalom i zapitajte se - jesam li zaista kvalificiran suditi o kosi koja izgleda bolje od moje?", napisao je Haaland na Instagram objavi uz fotografiju nove frizure.

Dok se na Erlingovim storijima uglavnom nalaze čestitke suigrača, podijelio je i jednu ne baš lijepu čestitku od jednog "navijača", a uskoro je i obrisao priču. "Nadam se da ćeš uskoro umrijeti, glupa j**ena ku**o, izgledaš kao retardirani beskućnik", napisao je poremećeni pratitelj, a Erling je podijelio poruku uz natpis "Hvala za lijepu čestitku! Nadam se da su roditelji ponosni na poruku koju si mi poslao".

Foto: Screenshot

Erling je podijelio i ime i prezime osobe, ali ubrzo je obrisao taj story, međutim, internetom naravno kruži fotografija zaslona Haalandove objave.

