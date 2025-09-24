Epilog derbija: Hajduk dobio veliku kaznu, evo koliko moraju platiti. Dinamo prošao duplo bolje

Disciplinski sudac HNL-a objavio je kazne za prošlo kolo, u kojemu je odigran veliki derbi između Dinama i Hajduka na Poljudu.

Zbog incidenata navijača na utakmici u Splitu kažnjena su oba kluba, s time da je osjetno veću kaznu dobio Hajduk.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Hajduk - Dinamo (20. rujna 2025.)

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 9.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 7.000 eura

Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 16.000 eura

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 6.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 2.000 eura

Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 8.000 eura

Istra 1961 - Osijek (21. rujna 2025.)

Istra 1961

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 700 eura

