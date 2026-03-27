Englezi: Luka Vušković nije normalan! Barcelona ga želi, ali uskoro će biti preskup'

Luka Vušković odličnim je nastupom u pobjedi Hrvatske protiv Kolumbije 2:1 ponovno osvojio domaću isvjetsku nogometnu javnost.

Bivši igrač Hajduka, a sada Tottenhama na posudbi u HSV-u zabio je gol za 1:1, a nakon utakmice, Vušković nije samo proglašen igračem utakmice, već je i hrvatski tisak bio pun hvale.

U svom drugom startu za Hrvatsku, Vušković je ponovno zablistao kao obrambena osovina protiv 14. igrača svijeta, nakon što ga je izbornik Zlatko Dalić postavio u središte svoje obrambene trojke. Formacija koju poznaje napamet zbog svojih svakodnevnih ligaških dužnosti u HSV-u.

Vušković ostavlja svoj trag u hrvatskoj povijesti

Osim što pruža snažne obrambene nastupe, Vušković ulijeva strah protivnicima prije svega svojom sposobnošću igranja glavom, koja je također odigrala ključnu ulogu u njegovih pet golova u Bundesligi. Protiv Kolumbije je, međutim, iskoristio priliku s oko 25 metara, prije nego što je lopta nakon odbijanja završila u mreži.

"Stvarno je sve bilo stvar sreće. Pokušao sam šutirati lijevom nogom iz daljine, lopta je ušla u mrežu i pomogla momčadi do pobjede, a to je najvažnije. Sjajan je osjećaj zabiti za reprezentaciju. Uživam igrati uz takve igrače i trenirati s njima svaki dan", rekao je Vušković nakon toga, prisjećajući se bivšeg nacionalnog napadača Ivana Klasnića:

"Želio bih posvetiti ovaj gol njemu, jer je nažalost već neko vrijeme u bolnici. Nije mu lako."

Vušković je, u međuvremenu, ušao u hrvatsku povijest kao drugi najmlađi međunarodni strijelac; samo je Luka Ivanušec bio mlađi od sadašnjeg 19-godišnjaka kada je zabio 2017. godine. Njegov proboj ove sezone sigurno nije prošao nezapaženo kod europskih velikana.

Preskupo za Bayern? Vušković navodno već pregovara s Barcom

Navodno je niz vrhunskih klubova bacio oko na Vuškovića, koji zapravo ima ugovor s Tottenham Hotspurom do 2030. godine. No, čini se da su ga čak i Spursi do sada prerasli. Prema izvješćima, Barcelona već pregovara s mladićem, kojeg zastupa Pini Zahavi, a održava dobar odnos s predsjednikom Joanom Laportom, a istovremeno je u kontaktu s menadžerom Hansijem Flickom.

Real Madrid, Liverpool i Chelsea također su navodno zainteresirani. Bayern München i BVB također pomno prate Vuškovićevu situaciju, ali vjerojatno će biti financijski nadmašeni, baš kao i Barca. U najmanju ruku, njemački rekordni prvaci vjerojatno se ne bi rastali s više od 60 milijuna eura, što se trenutno navodi kao minimalna cijena za transfer. Pogotovo jer trenutno nema razloga za zabrinutost u vezi s dvojcem stopera Dayota Upamecana i Jonathana Taha.

"Ne možemo jednostavno potpisati svakog dobrog igrača za kojeg javnost misli da apsolutno mora doći u Bayern München", nedavno je o tome rekao sportski direktor Max Eberl, misleći i na moćni nadzorni odbor na čelu s počasnim predsjednikom Ulijem Hoeneßom i bivšim izvršnim direktorom Karl-Heinzom Rummeniggeom: "Jer će se u nekom trenutku pojaviti druga strana i reći: 'Max, ne bacamo samo novac. Ne možemo samo tako napuhavati momčad.' (...)"

