Engleskom velikanu oduzeli 12 bodova i praktički mu zagarantirali ispadanje iz lige

Sheffield Wednesday, jedan od najstarijih engleskih klubova i četverostruki prvak Engleske danas igra u Championshipu, u drugoj engleskoj ligi, no to bi se uskoro moglo promijeniti. "Sove" su stavljene u stečaj te im je oduzeto 12 bodova. Klub iz Sheffielda, koji je bio 21. u ligi, a sada je uvjerljivo posljednji s -6 bodova, čak 15 bodova zaostatka za 21. mjestom koje donosi spas od ispadanja.

Zahtjev za imenovanje stečajnog upravitelja u ovom slučaju podnesen je Sudu za stečaj i trgovačka društva, specijaliziranom sudu Visokog suda u Velikoj Britaniji. 'Stečaj je bio neizbježna posljedica nekoliko godina financijskog lošeg upravljanja, nedostatka odgovornosti i ponovljenih neuspjeha u pronalaženju vjerodostojnih kupaca', priopćila je udruga navijača kluba.

Navijači Sheffield Wednesdaya pozivaju vlasnika Dejphona Chansirija da odstupi od početka sezone. Tisuće navijača, tražeći njegovu ostavku, čak su bojkotirale utakmicu svoje momčadi u srijedu protiv Middlesbrougha. Ime Sheffield Wednesday, osnovanog 1867. godine, postalo je neodvojivo od imena stadiona Hillsborough, mjesta tragedije 15. travnja 1989. Tog dana, 97 navijača Liverpoola, koji su došli igrati polufinale FA kupa protiv Nottingham Foresta, poginulo je u stampedu na ulazu u stadion.