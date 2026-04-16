PREKO BG-A DO SAD-A /

Džeko je kod srpskog čudotvorca koji brine i o Vatrenima: Uhvaćen je u neočekivanom društvu

Džeko je kod srpskog čudotvorca koji brine i o Vatrenima: Uhvaćen je u neočekivanom društvu
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Kod Andreja Milutinovića išli su i naši reprezentativci na rehabilitaciju

16.4.2026.
Edin Džeko oporavlja se od ozljede ramena koju je zadobio u kvalifikacijskoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije nakon koje su Zmajevi izborili plasman na Svjetsko prvenstvo 2026.

Džeko je od tada izvan stroja, ali trebao bi biti spreman za Mundijal. Kako bi se što bolje oporavio, otišao je u Beograd kod doktora Andreja Milutinovića, svjetski poznatog stručnjaka u radu sa sportašima. Instagram profil alestopodcast objavio je fotografiju Džeke s doktorom Milutinovićem, ali nije bio sam.

 

 

Zanimljivo društvo činili su mu Marko Arnautović, austrijski reprezentativac koji igra za Crvenu zvezdu, te Ajaxov Ukrajinac Oleksander Zinchenko koji je na rehabilitaciji koljena. 

Podsjetimo, kod Andreja Milutinovića išli su i naši reprezentativci na rehabilitaciju. Prošloga ljeta kod njega su boravili Ivan Perišić, Bruno Petković i Mateo Kovačić. Milutinović je srpski profesor kineziologije te vlasnik diplome iz medicinske škole za fizioterapeute koji je radio s mnogim velikim svjetskim nogometnim imenima.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
