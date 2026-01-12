FREEMAIL
od poljuda do piquea /

Hajduk ga se ove zime riješio, a sada je potpisao za drugoligaša

Hajduk ga se ove zime riješio, a sada je potpisao za drugoligaša
Foto: Sime Zelic/pixsell

Splitski klub i Almeríja čekali su pronalazak novog rješenja prije raskida posudbe, što je sada i realizirano Andorrinim interesom.

12.1.2026.
16:40
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
Édgar González nakon raskida sa Hajdukom ima novi klub. FC Andorra službeno je potvrdila kako je postignut dogovor s Almeríjom o posudbi 27-godišnjeg španjolskog stopera do kraja sezone. Klub iz Andore, koji se natječe u drugom razredu španjolskog nogometa i čiji je vlasnik Gerard Piqué, traži stabilnost u obrani, a González bi prema njemu trebao donijeti upravo to. 

Rođen 1997. godine, González iza sebe ima ozbiljan nogometni put. Prošao je omladinske škole Cornellàe i Espanyola, a profesionalno se afirmirao u Betisu, gdje je upisao nastupe u LaLigi i Europskoj ligi. Ukupno je odigrao gotovo 160 utakmica u prvoj i drugoj španjolskoj ligi, što ga čini jednim od iskusnijih igrača u Andorrinoj svlačionici.

Nakon dolaska u Almeríju 2023. godine, nastupao je i u elitnom rangu i u LaLiga Hypermotionu, no ove sezone nije bio u prvom planu.

Prvu polovicu aktualne sezone González je proveo na posudbi u Hajduku, ali njegova splitska epizoda završila je ranije nego što se očekivalo. Iako je stigao s reputacijom pouzdanog stopera, minutaža mu je s vremenom padala, a ukupno je skupio nešto više od 600 minuta u svim natjecanjima.

Splitski klub i Almeríja čekali su pronalazak novog rješenja prije raskida posudbe, što je sada i realizirano Andorrinim interesom. U FC Andorri od Gonzáleza očekuju da svojim iskustvom pomogne mladoj momčadi u zahtjevnoj borbi u drugoj ligi..

Edgar GonzalezAlmeriaHajdukAndorraGerard Pique
