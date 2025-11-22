FREEMAIL
freemail
ZANIMLJIVO U RIJECI /

Policija objavila izvješće uoči derbija, ima i privedenih

Policija objavila izvješće uoči derbija, ima i privedenih
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Problem navijačima i igračima stvara i nevrijeme

22.11.2025.
18:50
Sportski.net
Goran Kovacic/pixsell
Rijeka i Hajduk igraju Jadranski derbi na Rujevici u sklopu 14. kola HNL-a. Furiozno prvo poluvrijeme Rijeke rezultiralo je vodstvom 3:0, a sva tri pogotka dao je nevjerojatni Toni Fruk.

Posla je imala i policija. Naime, MUP RH je na svojim društvenim mrežama obavijestila kako je preprata navijača Rijeke i Hajduka prošla bez problema. Ipak, uoči ulaska na stadion dvije su osobe privedene. Na Rujevicu je stiglo 5400 posjetitelja, a zašto su dvije osobe privedene nije objašnjeno. 

Sve o HNL-u čitajte na portalu Net.hr.

 

 

Problem navijačima i igračima stvara i nevrijeme. Puše jaka bura koja je na trenutke olujna, a uz nju pada mješavina kiše i snijega. Upaljen je i crveni meteoalarm, ali situacija je dosta bolja od kada je utakmica počela.

POGLEDAJTE VIDEO: Rasprodana Rujevica čeka 'Jadranski derbi', zahuktali Hajduk u Rijeku stiže kao lider prvenstva

HnlHnk RijekaHajdukJadranski DerbiMup Rh
