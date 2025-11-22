Policija objavila izvješće uoči derbija, ima i privedenih

Rijeka i Hajduk igraju Jadranski derbi na Rujevici u sklopu 14. kola HNL-a. Furiozno prvo poluvrijeme Rijeke rezultiralo je vodstvom 3:0, a sva tri pogotka dao je nevjerojatni Toni Fruk.

Posla je imala i policija. Naime, MUP RH je na svojim društvenim mrežama obavijestila kako je preprata navijača Rijeke i Hajduka prošla bez problema. Ipak, uoči ulaska na stadion dvije su osobe privedene. Na Rujevicu je stiglo 5400 posjetitelja, a zašto su dvije osobe privedene nije objašnjeno.

⚽️5⚽️ Utakmica @NKRijeka i @hajduk je počela u 1⃣8⃣ sati.

▶️na stadion je stiglo oko 5400 posjetitelja

▶️privedene su dvije osobe https://t.co/BVz9pJCOb1 — MUP-RH (@mup_rh) November 22, 2025

Problem navijačima i igračima stvara i nevrijeme. Puše jaka bura koja je na trenutke olujna, a uz nju pada mješavina kiše i snijega. Upaljen je i crveni meteoalarm, ali situacija je dosta bolja od kada je utakmica počela.

