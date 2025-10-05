VATRENO KRŠTENJE /

Rijeka traži prvu pobjedu u dva mjeseca, a Sanchez odlučio dati priliku 18-godišnjem debitantu

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

iječani su u četvrtak izgubili u Armeniji od tamošnjeg prvaka Noaha i rotacije za ligu su nužne

5.10.2025.
15:06
Zvonimir Barisin/pixsell
U nedjelju u 15:45 sati Rijeka će protiv Gorice tražiti prvu pobjedu pod novim trenerom Victorom Sanchezom u SHNL-u i prvu pobjedu u prvenstvu još od prvog kola i slavlja nad Slavenom.

Riječani su u četvrtak izgubili u Armeniji od tamošnjeg prvaka Noaha i rotacije za ligu su nužne. Rijeka će Goricu napasti u sljedećem sastavu: Zlomislić – Lasickas, Majstorović, Radeljić, Husić – Petrovič, Dantas –  Thaqi, Fruk, Bogojević – Čop.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

Najveće iznenađenje je ime Dominika Thaqija koji će debitirati za Rijeku. Riječ je u 18-godišnjem Puležanu kojeg je u prvu momčad prošle sezone uveo Radomir Đalović, ali još nije zaigrao za prvu momčad Rijeke. 

Igrački je potekao u Žminju, no već se četiri godine razvija u Rijekinu omladinskom pogonu. Igrao je za U-19 reprezentaciju Hrvatske, može pokriti oba krila.

