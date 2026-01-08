FREEMAIL
DINAMOVA IDILA /

Dok je Zagreb zatrpan u snijegu Plavi uživaju u sunčanom Čatežu: Pogledajte fotku dana

Dok je Zagreb zatrpan u snijegu Plavi uživaju u sunčanom Čatežu: Pogledajte fotku dana
Foto: Matija Habljak/pixsell

Dobrom atmosferom su se pohvalili i na društvenim mrežama, a posebno istaknuli fotku dana

8.1.2026.
18:50
Sportski.net
Matija Habljak/pixsell
Dinamo se u Čatežu priprema za drugi dio sezone, a čini se kako Plavi naporne zimske pripreme odrađuju u izrazito dobrom raspoloženju. 

Dok je njihov Maksimir, kao i cijeli Zagreb, prekriven 'tonom' snijega jesenski prvaci uživaju u slovenskom suncu.

Dobrom atmosferom su se pohvalili i na društvenim mrežama, a posebno istaknuli 'fotku dana'. 

Drugi dio sezone Dinamo otvara 25. siječnja na gostovanju kod Osijeka, a drugog veljače na Maksimir stiže Vukovar. U 'trećem' kolu Plavi idu na Rujevicu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski rukometaši u četvrtak igraju protiv Njemačke u zagrebačkoj Areni

DinamoHnlčatežPripreme
