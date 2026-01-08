Dok je Zagreb zatrpan u snijegu Plavi uživaju u sunčanom Čatežu: Pogledajte fotku dana

Dinamo se u Čatežu priprema za drugi dio sezone, a čini se kako Plavi naporne zimske pripreme odrađuju u izrazito dobrom raspoloženju.

Dok je njihov Maksimir, kao i cijeli Zagreb, prekriven 'tonom' snijega jesenski prvaci uživaju u slovenskom suncu.

Dobrom atmosferom su se pohvalili i na društvenim mrežama, a posebno istaknuli 'fotku dana'.

Drugi dio sezone Dinamo otvara 25. siječnja na gostovanju kod Osijeka, a drugog veljače na Maksimir stiže Vukovar. U 'trećem' kolu Plavi idu na Rujevicu.

