Osmijesi u maloj sobi: Pogledajte što igrači Dinama rade uoči utakmice u Švedskoj

Nogometaši Dinama u četvrtak će u Malmöu pokušati nastaviti savršeni europski niz i doći do treće pobjede u Europskoj ligi. To bi značilo i veliki korak prema plasmanu u nokaut fazu drugog europskog natjecanja.

Dinamo je objavio nekoliko fotografija na dan utakmice iz Švedske. Na njima igrači Dinama odrađuju rastezanja u nečemu što izgleda kao mala hotelska soba. Ako je suditi po licima, u momčadi vlada odlično raspoloženje.

Sneak peek 👀🚪



📸 Luka Stanzl/GNK Dinamo pic.twitter.com/oS1b97sU06 — GNK Dinamo (@gnkdinamo) October 23, 2025

Tekstualni prijenos utakmice Malmö - Dinamo pratite UŽIVO na portalu Net.hr.

"Dinamo mora biti jako oprezan jer sve što će se događati na terenu isključivo će biti vezano za Dinamo, jer ako uspije nametnuti kontrolu igre, pas igru i na taj način anulirati agresivnost i trku Malmöa, onda Dinamo ima velike šanse i može doći do dobrog rezultata. Ne smije prihvatiti jurnjavu po terenu, jer onda će prednost ići na švedsku stranu. I tu onda može biti veliki problem za igrače Dinama", rekao nam je Dražen Besek uoči utakmice, a više možete čitati OVDJE.

