HLADNO, ALI STANDARD /

Osmijesi u maloj sobi: Pogledajte što igrači Dinama rade uoči utakmice u Švedskoj

Osmijesi u maloj sobi: Pogledajte što igrači Dinama rade uoči utakmice u Švedskoj
×
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Dinamo je objavio nekoliko fotografija na dan utakmice iz Švedske

23.10.2025.
14:30
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Dinama u četvrtak će u Malmöu pokušati nastaviti savršeni europski niz i doći do treće pobjede u Europskoj ligi. To bi značilo i veliki korak prema plasmanu u nokaut fazu drugog europskog natjecanja.

Dinamo je objavio nekoliko fotografija na dan utakmice iz Švedske. Na njima igrači Dinama odrađuju rastezanja u nečemu što izgleda kao mala hotelska soba. Ako je suditi po licima, u momčadi vlada odlično raspoloženje. 

 

 

Tekstualni prijenos utakmice Malmö - Dinamo pratite UŽIVO na portalu Net.hr.

"Dinamo mora biti jako oprezan jer sve što će se događati na terenu isključivo će biti vezano za Dinamo, jer ako uspije nametnuti kontrolu igre, pas igru i na taj način anulirati agresivnost i trku Malmöa, onda Dinamo ima velike šanse i može doći do dobrog rezultata. Ne smije prihvatiti jurnjavu po terenu, jer onda će prednost ići na švedsku stranu. I tu onda može biti veliki problem za igrače Dinama", rekao nam je Dražen Besek uoči utakmice, a više možete čitati OVDJE

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Rijeke najavio susret protiv Sparte: Očekuju se prvi bodovi

DinamoEuropska LigaMalmö Ff
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HLADNO, ALI STANDARD /
Osmijesi u maloj sobi: Pogledajte što igrači Dinama rade uoči utakmice u Švedskoj