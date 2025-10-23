Stručnjak sve rekao: 'Ovo je problem Rijeke, ali dajem im veće šanse nego Dinamu u Švedskoj'

Još jedna velika večer za hrvatski klupski nogomet u Europi. Rijeka od 18:45 dočekuje Spartu iz Praga na svojoj Rujevici dok će Dinamo u 21 sat u Švedskoj tražiti nastavak odličnog europskog niza protiv Malmöa.

Znamo čiji broj je trebalo okrenuti da bismo dobili dostojnu najavu tih dvaju utakmica. Trener Varteksa Dražen Besek odlično je upućen u aktualnosti u hrvatskom nogometu i odlično poznaje i Rijeku i Dinamo kao i njihove protivnike.

Počnimo s Rijekom, Victor Sanchez polako nameće svoj sustav, ali rezultati nisu baš bajni.

Da, ta promjena ne garantira uvijek da će ići na bolje, ali u svemu tome je jedan proces gdje treba biti strpljiv i treba ustrajati. Mali je hendikep što Rijeka ne igra samo hrvatsku ligu, nego igraju i u Europi i ona se mora prilagoditi zahtjevima europskog nogometa i današnji protivnik jednostavno neće dozvoliti propuste jer se to kažnjava. Sparta je ekipa koja je moderna. Gledao sam prvu utakmicu (pobjeda protiv Shamrock Roversa op.a.) i to je ekipa koja ima glavu i rep i koja može biti jako opasna ako će se raditi greške koje je Rijeka dosad radila u hrvatskoj ligi, a s druge strane ništa nije konačno i mislim da Rijeka na ovom putu treba ustrajati.

Rijeka je ekipa koja je u tranziciji, koja se traži, koja nije definirana i jednostavno treba biti strpljiv. Naravno, i navijačima je teško jer su naviknuti na dobre rezultate, ali u ovom trenutku moraju biti svjesni da da Rijeka nije na onom nivou na kojem je bila prošle godine, ali sigurno teži tome da na taj nivo dođe.

Rijeka je u posljednjih 10-ak godina znala namučiti europske ekipe protiv kojih nije favorit. Može li to i danas?

Uvijek se može. Stvar je same utakmice i kako se ona otvara. Kako se kockice poslože. Rijeke ima, ne bih rekao problem, ali oni baziraju igru na Fruku koji nije napadač i jednostavno se potroši na stvari koje se ne bi trebalo trošiti. I tu je sad stvar kako naći rješenje da se njega rastereti i da on dolazi do više prostora i da više bude u kontaktu s loptom i u svakoj utakmici će postojati i u današnjoj će postojati šanse da Rijeka nešto napravi, ali je stvar strpljivosti, koncentracije i discipline u igri.

Jer utakmica kao što je danas, gdje te publika tjera da ideš naprijed. Moraš biti svjestan da odgovornost za loptu je najbitniji faktor u ovakvim utakmicama. Jednostavno tebi protivnik neće dozvoliti da griješi u otvaranju jer onda će lagano doći do prostora za kontranapad.

Kasnije večeras imamo Dinamo koji je favorit u Malmöu, može li nastaviti svoj europski niz pobjeda?

Teško je u bilo kojoj utakmici u Europi govoriti za nekoga da je favorit, jer i ova prethodna dva dana Lige prvaka su nas opomenula na tome da u europskim utakmicama. Teško je ulogu favorita opravdati osim onih najjačih ekipa. Sve ostale ekipe su negdje približne i da forma domaćina nama ne mora značiti da su oni loša ekipa i tu Dinamo mora biti jako oprezan jer sve što će se događati na terenu isključivo će biti vezano za Dinamo, jer ako uspije nametnuti kontrolu igre, pas igru i na taj način anulirati agresivnost i trku Malmöa, onda Dinamo ima velike šanse i može doći do dobrog rezultata. Ne smije prihvatiti jurnjavu po terenu, jer onda će prednost ići na švedsku stranu. I tu onda može biti veliki problem za igrače Dinama.

Trener Mario Kovačević u posljednje je vrijeme na udaru kritika, čak i nakon pobjeda.

Ma znate što. Mediji nisu u relaciji s ovim poslom koji se komentira. Jer, jednostavno u nogometu je nezahvalno pričati o ljepoti svakog trenera. Svaku ekipu krasi rezultat. Ljepota i dojam su prolazni, a rezultat će se uvijek pamtiti. I to što Dinamo prezentira u hrvatskoj ligi. Po meni nije ništa čudno jer jednostavno tu ima jako puno koncentracije i kvalitete. Svi igrači bi htjeli igrati i sad treba naći balans i, naravno, ponekad utakmicu započnu igrači koji na treningu nikada nisu igrali zajedno i to je sve stvari koje se uvježbavaju kroz trening, trebale bi se sprovesti na utakmici.

Dinamo danas, ako pogledamo sastav, ima igrače koji su već odigrali nekoliko utakmica zajedno i u Europi su oni pokazali da mogu. U Hrvatskoj ligi je malo drugačija situacija jer se promijene tri-četiri igrača. Već je drukčija relacija među tim igračima. Navike igrača se još ne prepoznaju i jednostavno, tu se događaju ti problemi, a s druge strane Dinamo u Europi ima puno prostora za igru, jer sve ekipe žele se i nadigravati, nisu u toliko podređenom položaju, dok u Hrvatskoj sve ekipe dolaze s jednim velikim respektom prema Dinamu i stvaraju veliki blok, bilo srednji ili niski, a to treba onda probiti, a za to treba imati i nadahnute igrače i raspoložene igrače.

To nije jednostavno i po meni kritike na račun i trenera i pojedinog igrača ne mogu biti opravdane jer isključivo treba gledati je li rezultat pozitivan ili ne, a svatko ima svoj ukus. Svatko ima svojeg favorita. Tu je puno ljudi uključeno unutra koji imaju svoje interese i tko zna iz kojih pobuda i interesa se javljaju kritike na pojedinu osobu.

Kako Dražen Besek cijeni šanse Rijeke i Dinama večeras?

Dinamu dajem malu prednost u Švedskoj, 55:45, ali isto tako i Rijeku ne bih otpisao. Rijeka igra na domaćem terenu pred svojom publikom. Čak i Rijeci možda i veće šanse dajem nego Dinamu bez obzira na kvalitetu Čeha. Mislim da Rijeka ima kvalitetu i šanse da se može kvalitetno suprotstaviti.

