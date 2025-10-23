Švedski mediji okreću pilu naopako: 'Malmö ne razmišlja o Dinamu, u fokusu je druga stvar'

Švedski Malmö FF, koji se trenutačno nalazi na četvrtoj poziciji Allsvenskana, u četvrtak će u sklopu Europske lige dočekati zagrebački Dinamo. Klub iz Skånea, koji je tri boda udaljen od mjesta koje vodi na europska natjecanja, uoči gostovanja hrvatskog prvaka prolazi kroz vrlo zahtjevnu fazu sezone. U 18 dana igra čak pet utakmica, a do kraja Allsvenskana preostaju tri kola.

Švedski mediji ističu da je za privremenog trenera Anesa Mravca, koji je na klupi nešto više od mjesec dana, prvenstvo prioritet.

„Malmö je pobjednički klub i u svaku utakmicu ulazimo s ciljem pobjede. Naravno, postoji i fokus na plasman na europska natjecanja ili osvajanje kupa, ali svaka utakmica je prilika da pokažemo što možemo,“ rekao je Mravac u razgovoru za švedske novine.

Igrači podržavaju trenera. Stoper Pontus Jansson ističe da momčad konačno gradi temelje za stabilnije rezultate.

„Anes je mlad i na početku karijere, ali se nevjerojatno dobro nosi s pritiskom. Fokus je na jednostavnim stvarima, disciplini, organizaciji, upravljanju vremenom. Takve osnove vraćaju momčad na pravi put,“ rekao je Jansson.

Švedski mediji zaključuju da Malmö, unatoč trenutačnom položaju na tablici, ulazi u dvoboj s Dinamom s pozitivnim trendom, nedavna pobjeda protiv IFK Norrköpinga (2:0) pokazuje da se tim polako vraća na pobjednički put...

