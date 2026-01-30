Pogledajte kako je Dinamo objavio Livakovićev povratak: Napisali samo tri riječi

Dominik Livaković vratio se u Dinamo. Zagrebački klub je s Fenerbahčeom dogovorio posudbu uz odštetu od 200 tisuća eura.

Koliko mu je povratak u Maksimir bio važan, pokazuje i podatak da se Livaković odrekao svoje plaće u turskom klubu do kraja sezone, vrijedne oko 1,5 milijuna eura neto, pa će praktički besplatno braniti za Dinamo.

Dinamo je na svojim društvenim mrežama objavio zanimljivu fotografiju s Livakovićem u glavnoj ulozi te napisali sam tri riječi: 'Riječi su... suvišne'.

Livaković je u Dinamovom dresu upisao 293 nastupa prije nego što je u ljeto 2023. godine prešao u Fenerbahče za odštetu od 6,6 milijuna eura. U prvoj sezoni i prvom dijelu druge bio je standardni prvi vratar turskog kluba, no u nastavku prošle sezone trener Jose Mourinho preselio ga je na klupu.

