FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOMA JE /

Pogledajte kako je Dinamo objavio Livakovićev povratak: Napisali samo tri riječi

Pogledajte kako je Dinamo objavio Livakovićev povratak: Napisali samo tri riječi
×
Foto: Igor Soban/pixsell

Dinamo je na svojim društvenim mrežama objavio zanimljivu fotografiju s Livakovićem u glavnoj ulozi

30.1.2026.
16:39
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dominik Livaković vratio se u Dinamo. Zagrebački klub je s Fenerbahčeom dogovorio posudbu uz odštetu od 200 tisuća eura. 

Koliko mu je povratak u Maksimir bio važan, pokazuje i podatak da se Livaković odrekao svoje plaće u turskom klubu do kraja sezone, vrijedne oko 1,5 milijuna eura neto, pa će praktički besplatno braniti za Dinamo.

Dinamo je na svojim društvenim mrežama objavio zanimljivu fotografiju s Livakovićem u glavnoj ulozi te napisali sam tri riječi: 'Riječi su... suvišne'. 

 

 

Livaković je u Dinamovom dresu upisao 293 nastupa prije nego što je u ljeto 2023. godine prešao u Fenerbahče za odštetu od 6,6 milijuna eura. U prvoj sezoni i prvom dijelu druge bio je standardni prvi vratar turskog kluba, no u nastavku prošle sezone trener Jose Mourinho preselio ga je na klupu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska futsal reprezentacija u četvrtfinalu: Sljedeći test kako pobijediti Armeniju

DinamoDominik Livaković
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DOMA JE /
Pogledajte kako je Dinamo objavio Livakovićev povratak: Napisali samo tri riječi