Dinamov junak na sedmom nebu: 'Napokon su i moje duge noge nečemu poslužile'

Velika je ovo naša pobjeda protiv sastava koji komotno može igrati u Ligi prvaka, komentirao je nogometaš Dinama Dion Drena Beljo, dvostruki strijelac u domaćem slavlju protiv Fenerbahcea od 3-1.

Hrvatski doprvak tako je osvojio tri boda na samom startu nove sezone Europske lige pobjedom protiv uglednog suparnika.

„Taktički smo se odlično pripremili i jednako tako odigrali utakmicu. U srednjem bloku smo bili odlični, a individualna kvaliteta naših obrambenih igrača puno puta je bila presudna. Prema naprijed smo stalno bili opasni kroz kontranapade i polukontre. Ulazili smo u šanse i zasluženo pobijedili. Moj prvi pogodak? Bilo je prilično sretno, nakon dosta odbijenih lopti, a napokon su i moje duge noge nečemu poslužile. Kod drugog pogotka sam dobro ispratio udarac Hoxhe“, izjavio je Beljo i zahvalio se navijačima.

„U svakom slučaju je utakmica bila uzbudljiva i zanimljiva za gledati, a svakako se želim zahvaliti navijačima koji su bili pravi vjetar u leđa. Lakše nam je igrati kada imamo takvo navijanje. Ne bojimo se žestokog ritma, jedva ga čekamo“, zaključio je Beljo.

Zadovoljno i sretno je pobjedu komentirao i Bruno Goda.

„Sjajan je tjedan iza nas nakon pobjede kod Hajduka i sada protiv Fenerbahcea. Držali smo se plana kroz cijelu utakmicu. Znali smo što moramo raditi. Nije nas poremetio niti primljeni gol za 1-1. Po prvi puta sam igrao u Europi i sretan sam jer je sve okrunjeno pobjedom. Ulazimo u jaki ritam, ali svi smo zdravi imamo širinu“, izjavio je Goda.

POGLEDAJTE VIDEO: Dembele: 'Jednom kada ovo osjetiš i doživiš, jedino što želiš je to ponoviti'