EUROPSKO PROLJEĆE

Dinamo prijavio tri nova igrača za Europsku ligu, jedan sigurno neće nastupiti

Dinamo prijavio tri nova igrača za Europsku ligu, jedan sigurno neće nastupiti
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Tri su nova igrača na popisu

5.2.2026.
14:01
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Dinamo u Europi očekuju još najmanje dvije utakmice. Zagrebački modri su prošli u nokaut fazu Europske lige gdje će u playoff rundi igrati protiv Genka.

Dinamo je prijavio igrače za nokaut fazu. Tri su nova igrača na popisu, to su: Fran Topić, Ismael Bennacer i Dominik Livaković, a vraćen je i bolesni Mateo Lisica. To su očekivana imena iako je zanimljivo da je Bennacer na popisu iako neće moći igrati protiv Genka.

 

 

Naime, Bennacer se ozlijedio na utakmici protiv Osijeka u prvom kolu drugog dijela sezone SHNL-a. Magnetska rezonanca potvrdila je da Bennacera očekuje duga pauza. Alžirskog reprezentativca neće biti nešto više od mjesec dana što znači da će propustiti obje utakmice protiv Genka. 

Hoće li nastupiti iti jednom ove sezone u Europskoj ligi je na njegovim suigračima koji bi za to morali izbaciti Genk.

