FINA SVOTA /

Dinamo slavi titulu i najveću zaradu: Evo o kojem se iznosu radi

Dinamo slavi titulu i najveću zaradu: Evo o kojem se iznosu radi
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Osim sportskog trofeja, Dinamo će uzeti i najveći dio financijskog kolača od TV prava

26.4.2026.
18:30
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Dinamo je novi prvak Hrvatske, 26. put u povijesti, i titulu je osigurao i prije izlaska na teren protiv Varaždina. Remi Rijeke i Hajduka (0:0) matematički je potvrdio naslov, jer su Splićani ostali na -12 i više nemaju šanse dostići Plave.

Osim sportskog trofeja, Dinamo će uzeti i najveći dio financijskog kolača od TV prava. Prema ugovoru iz 2022. vrijednom 44 milijuna eura, prvaku pripada 1,23 milijuna eura.

Iznosi se dalje spuštaju po ljestvici, od 1,14 milijuna za drugog, do 729 tisuća za devetog, dok čak i posljednji klub s ispadanjem dobiva ukupno 777.755 eura kroz osnovicu i bonus.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo može u nedjelju postati prvak: Evo kako

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
