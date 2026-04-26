Dinamo slavi titulu i najveću zaradu: Evo o kojem se iznosu radi

Dinamo je novi prvak Hrvatske, 26. put u povijesti, i titulu je osigurao i prije izlaska na teren protiv Varaždina. Remi Rijeke i Hajduka (0:0) matematički je potvrdio naslov, jer su Splićani ostali na -12 i više nemaju šanse dostići Plave.

Osim sportskog trofeja, Dinamo će uzeti i najveći dio financijskog kolača od TV prava. Prema ugovoru iz 2022. vrijednom 44 milijuna eura, prvaku pripada 1,23 milijuna eura.

Iznosi se dalje spuštaju po ljestvici, od 1,14 milijuna za drugog, do 729 tisuća za devetog, dok čak i posljednji klub s ispadanjem dobiva ukupno 777.755 eura kroz osnovicu i bonus.

