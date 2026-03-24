Dinamo se sjetio događaja iz teških vremena: 'Represija nad navijačima tada je sve više jačala'

U Dinamu su se prisjetili događaja od prije 30 godina, kada je prvi put osvanuo jedan od najvažnijih transparenata u povijesti zagrebačkog kluba.

Riječ je o transparentu s natpisom “Dinamo svetinja”, koji je obilježio sve Dinamove godine od tada do danas. Bilo je to vrijeme kada je ime Dinamo bilo zabranjeno i kada se na sam spomen tog imena burno reagiralo.

Ideja prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana o jedinstvenom klubu “Croatia”, za koji bi navijali svi Hrvati, tada je prevladavala, no na kraju je propala 2000. godine, kada je vraćeno ime Dinamo. Upravo je i ovaj transparent imao veliku ulogu u očuvanju identiteta kluba.

"30 godina 'Svetinje' Na današnji dan prije točno tri desetljeća, 24. ožujka 1996. godine, svjetlo dana po prvi put je ugledao transparent 'Dinamo svetinja'. Represija režima nad navijačima Dinama tih je mjeseci sve više jačala, a već u rujnu te godine na Maksimiru je uvedena zabrana unošenja dinamovih simbola. Transparent 'Dinamo svetinja' slavu je stekao krajem svibnja 1997. godine, kada ga Bad Blue Boysi uspjevaju krišom unijeti na istočnu tribinu te ga u 17. minuti utakmice vješaju točno nasuprot predsjedničke lože. Unatoč brutalnom napadu policije u pokušaju oduzimanja transparenta, a kasnije i reakciji specijalne policije, navijači ga uspijevaju obraniti te on dobiva gotovo kultni status ne samo na tribini, nego i u srcima svih dinamovaca. Danas, trideset godina kasnije, 'Dinamo svetinja' na svakoj je utakmici podsjetnik na hrabrost i neumornu predanost u borbi za vrijednosti, ideale i identitet našeg kluba," napisali su iz Dinama na 30. obljetnicu.

30 godina 'Svetinje' 💙



Na današnji dan prije točno tri desetljeća, 24. ožujka 1996. godine, svjetlo dana po prvi put je ugledao transparent 'Dinamo svetinja'.



— GNK Dinamo (@gnkdinamo) March 24, 2026

