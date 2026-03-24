FINAL FOUR /

HNS objavio termine polufinala Kupa: Navijačima se ovo neće svidjeti

HNS objavio termine polufinala Kupa: Navijačima se ovo neće svidjeti
Foto: Luka Stnazl/PIXSELL

Ostale su još samo četiri momčadi u borbi za Rabuzinovo sunce

24.3.2026.
15:05
Sportski.net
HNS je objavio točne termine utakmica polufinala Hrvatskog nogometnog kupa koje će se igrati u srijedu, 8. travnja.

Ostale su još samo četiri momčadi u borbi za Rabuzinovo sunce. U polufinalu su Rijeka i Slaven Belupo te Dinamo i Gorica. Prije dva tjedna dobili smo parove polufinala, a sada smo dobili i točne termine utakmica. 

Rijeka i Slaven u reprizi prošlogodišnjeg finala na Rujevici će igrati u 16 sati, dok će se u Gorici, domaćin protiv Dinama sučeliti u 18:30. Navijačima bi moglo zasmetati što je 16 sati vrlo rani termin za radni dan. 

Veliko finale će se igrati na osječkoj Opus Areni 13. svibnja. 

Hrvatski KupHrvatski Kup PolufinaleHnk RijekaDinamoHnk GoricaSlaven Belupo
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
