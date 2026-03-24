HNS objavio termine polufinala Kupa: Navijačima se ovo neće svidjeti

HNS je objavio točne termine utakmica polufinala Hrvatskog nogometnog kupa koje će se igrati u srijedu, 8. travnja.

Ostale su još samo četiri momčadi u borbi za Rabuzinovo sunce. U polufinalu su Rijeka i Slaven Belupo te Dinamo i Gorica. Prije dva tjedna dobili smo parove polufinala, a sada smo dobili i točne termine utakmica.

Rijeka i Slaven u reprizi prošlogodišnjeg finala na Rujevici će igrati u 16 sati, dok će se u Gorici, domaćin protiv Dinama sučeliti u 18:30. Navijačima bi moglo zasmetati što je 16 sati vrlo rani termin za radni dan.

Veliko finale će se igrati na osječkoj Opus Areni 13. svibnja.

