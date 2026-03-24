Preuzima li Jürgen Klopp kraljevski klub? Javio se slavni Nijemac i sve otkrio

Bivši trener Liverpoola Juergen Klopp odbacio je mogućnost preuzimanja dužnosti glavnog trenera Real Madrida, ali nije zatvorio vrata eventualnom povratku na klupu u budućnosti.

Njemački 58-godišnji nogometni stručnjakm koji je u karijeri vodio Mainz 05, Borussiju Dortmund i Liverpool, trenutačno je na dužnosti globalnog šefa za nogomet u tvrtki Red Bull i ne razmišlja o povratku u trenerske vode.

"Da je Real Madrid nazvao, već bismo čuli za to“, rekao je Klopp novinarima u ponedjeljak na predstavljanju ekipe koja će pratiti Svjetsko prvenstvo za Magenta TV.

"To su sve gluposti. Nisu nazvali ni jednom - ni jednom. Možete pitati i mog zastupnika. Ni njega nisu nazvali. Trenutno ne razmišljam o tome. Srećom, nema razloga za to", dodao je Klopp.

Real Madrid je u siječnju imenovao svog bivšeg igrača i trenera druge momčadi Alvara Arbelou za nasljednika Xabija Alonsa, kojem je nakon sedam mjeseci na klupi "Kraljevskog kluba" uručen otkaz, usred niza loših rezultata i nezadovoljstva među najvećim zvijezdama momčadi.

Klopp je klupu Liverpoola napustio nakon što je klub vodio devet sezona, na kraju 2023./24., a Real nije prvi klub koji je spominjan u kontekstu njegovog mogućeg povratka trenerskom poslu.

"Već sam u prilično poodmakloj životnoj dobi, ali još bih imao što ponuditi kao trener. Nisam još dosegao dob za odlazak u mirovinu. Tko zna što će se dogoditi u nadolazećim godinama? Ali, nema ništa u planu", poručio je Klopp te dodao da je Liverpool jedina momčad koju bi vodio u slučaju povratka u engleski nogomet.

