Šveđani ne znaju što ih čeka: Dinamo objavio veliku vijest dva dana prije utakmice

Foto: Eibner-pressefoto/memmler/imago Sportfotodienst/profimedia

U Malmöu će Dinamo pokušati doći do nevjerojatne treće pobjede u nizu

21.10.2025.
12:53
Sportski.net
Eibner-pressefoto/memmler/imago Sportfotodienst/profimedia
Dinamo u četvrtak gostuje u Švedskoj kod Malmöa u trećem kolu Europske lige. To je sudar posljednjeplasirane i prvoplasirane ekipe ligaške faze Europske lige. 

Dinamo će na gostovanju moći računati na veliki broj svojih navijača. Dinamo je rasprodao 1025 ulaznica koje su inicijalno dobili od švedskog kluba, a u utorak su objavili kako je rasprodan i dodatni kontingent od 500 ulaznica. To znači da se očekuje preko 1500 navijača Dinama na Eleda stadionu.

 

 

Za očekivati je da taj broj bude i nešto veći jer, kako to obično biva, vjerojatno će se navijači Dinama snaći i za neke ulaznice na domaćim sektorima koje su u prodaji. 

U Malmöu će Dinamo pokušati doći do nevjerojatne treće pobjede u nizu kojom bi nastavili predvoditi tablicu Europske lige i doći vrlo blizu plasmana u drugu rundu već sada.

