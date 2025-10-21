Šveđani ne znaju što ih čeka: Dinamo objavio veliku vijest dva dana prije utakmice

Dinamo u četvrtak gostuje u Švedskoj kod Malmöa u trećem kolu Europske lige. To je sudar posljednjeplasirane i prvoplasirane ekipe ligaške faze Europske lige.

Dinamo će na gostovanju moći računati na veliki broj svojih navijača. Dinamo je rasprodao 1025 ulaznica koje su inicijalno dobili od švedskog kluba, a u utorak su objavili kako je rasprodan i dodatni kontingent od 500 ulaznica. To znači da se očekuje preko 1500 navijača Dinama na Eleda stadionu.

Svi na sjever - doslovno! 🇸🇪✈️



Rasprodan je i dodatni kontingent ulaznica za utakmicu protiv Malmöa!



Vidimo se u Švedskoj! 💙 pic.twitter.com/uFOKmZ4NJm — GNK Dinamo (@gnkdinamo) October 21, 2025

Za očekivati je da taj broj bude i nešto veći jer, kako to obično biva, vjerojatno će se navijači Dinama snaći i za neke ulaznice na domaćim sektorima koje su u prodaji.

U Malmöu će Dinamo pokušati doći do nevjerojatne treće pobjede u nizu kojom bi nastavili predvoditi tablicu Europske lige i doći vrlo blizu plasmana u drugu rundu već sada.

