Marijo Tot, ugledni nogometni stručnjak, bivši trener Dinama i pomoćnik Vahida Halilhodžića u njemu, rekao nam je maloprije kako Dinamo krasi dobar i ponizan rad u tišini. Iz Maksimirske 128 ne komunicira se u stilu nekih velikih bombastičnih najava, ne najavljuje se ništa osim toga da će igrači Dinama dati sve od sebe za pobjedu. U Dinamu se ne leti u visine bez pokrića.

"Uvijek je dobro raditi u tišini i miru, ponizno. Upravo je tako radila reprezentacija Hrvatske prije odlaska u Rusiju na SP, a tako rade veliki klubovi. Bez prevelikih najava i očekivanja, ako se sjećate, otišli su naši Vatreni na SP i napravili su najveći rezultat hrvatskog nogometa ikad, jedan od najvećih za čitav hrvatski sport", govori Marijo Tot i nastavlja:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dinamo je favorit protiv Qarabaga u playoffu Lige prvaka, Dinamo je veliki klub, međutim, treba biti vrlo oprezan, jer je i Qarabag očito ekipa koja je ove godine ušla jako dobro u sezonu, s puno stranaca i internacionalaca unutar ekipe. Dinamo, s druge strane, izgleda dobro i to je jamstvo da ćemo gledati dobar nogomet. Jakirović i stručni stožer očito su pogodili s pripremama. Napravili su dobru momčad koja ima spoj mladosti i iskustva. Mislim da je Dinamo na dobrom putu da složi opet jednu dobru momčad na duže vrijeme."

O Dinamovom spašavanju ugleda i obraza hrvatskog klupskog nogometa izjavio je:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nažalost da, Dinamo spašava ugled svih naših nogometnih klubova. Ovo nažalost, ne bih htio da je tako jer bi htio da je hrvatski klupski nogomet jači, ali činjenica da u hrvatskom nogometu nešto nije dobro. Krajnje je vrijeme da svi otvorimo oči i kažemo da nam je klupski nogomet u debelom padu. Treba nešto mijenjati kako bi stvari u budućnosti bile bolje. Nemoguće da sva tri hrvatska kluba - Rijeka, Osijek i Hajduk - članovi tzv. Velike četvorke HNL-a, klubovi koji su naša nogometna krema, ispadnu o nogometnih liliputanaca. To je skandalozno, to je sramotno i to pod hitno treba mijenjati, a mijenjat se može samo kroz rad i nova moderna promišljanja u nogometu", tvrdi Marijo Tot i o novom formatu Lige prvaka u kojem nema više grupa nego je ligaški sistem, priča kako je promjena bila potrebna...

"Trebalo je nešto uvesti novog. Očito je malo došlo do zasićenja u formatu po grupama. Ovaj novi ligaški model Lige prvaka sigurno će donijeti novog interesa za gledanje i to je dobar potez koji će promijeniti sliku nogometa u Europi", zaključio je Marijo Tot.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo sudbinu našeg nogometa drži u svojim rukama: 'Ako uspije proći Qarabag i izboriti Ligu prvaka, HNL će opet živjeti na račun njega'

Tekst se nastavlja ispod oglasa