Dinamo u nekoliko sati prodao sve godišnje: Objavili su odlične vijesti za one koji su izvisili

Dinamo je već u prvom danu prodaje godišnjih ulaznica za sve članova prodao sve godišnje karte. U ponudi su bile karte za Sjever dolje i Zapad dolje, prvo su pravo kupnje imali pretplatnici od prošle sezone, a u ponedjeljak i svi ostali članovi.

U samo nekoliko sati rasprodane su sve karte, a Dinamo je odlučio pustiti u prodaju dodatni kontingent sezonskih ulaznica za tribinu Zapad dolje. "Online prodaja godišnjih ulaznica kreće u srijedu, 16. srpnja, od 9 sati dok će se prodaja obiteljskih godišnjih ulaznica odvijati isključivo na Ticket pointu u srijedu od 11 do 19 sati", stoji u Dinamovoj objavi.

Zbog izuzetno velikog interesa navijača, Klub je odlučio pustiti dodatni kontigent ulaznica u prodaju za tribinu Zapad dolje 🎟️🔥💪🏼



⏰ Online prodaja godišnjih ulaznica kreće u srijedu, 16. srpnja, od 9 sati dok će se prodaja obiteljskih godišnjih ulaznica odvijati isključivo na… pic.twitter.com/Z0nWbzd5wm — GNK Dinamo (@gnkdinamo) July 14, 2025

"Kupci godišnjih ulaznica iz dodatnog kontingenta iduće sezone NEĆE imati pravo prvokupa istih mjesta u prvom tjednu prvokupa, ali će imati pravo prvokupa u drugom tjednu prodaje kada će moći birati nova mjesta ukoliko bude mogućnosti i dostupnih kapaciteta", također stoji u objavi kao važna stvar.

