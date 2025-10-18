Dinamo preokrenuo i srušio Chelsea usred Londona

Dinamova mlada momčad predvođena Mislavom Ćutukom svladala je vršnjake Chelsea 2:1. Momčad Jerka Leka se na krilima Mislava Ćutuka vratila u igru nakon što je u 73. minuti primila pogodak i ostvarila drugu pobjedu na prestižnom Premier League International Cupu.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon reprezntativne pauze vraća se HNL: Evo kako treneri najavljuju svoje prve utakmice

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prvi pogodak je pao u 73. minuti kad je nakon prodora Dinamova obrana loše reagirala što je omogući Derryju da doda loptu Atu Ampahu kolji lakoćom postiže pogodak za 1-0.

Jesse Derry The Player You Are

ATO AMPAH Puts Chelsea U21 ahead vs Dinamo Zagreb U21 1-0#CFC pic.twitter.com/Vwf6LgjvLg — Deggio Highlights (@DeggioHighlight) October 18, 2025

Dinamo se vratio dvanaest minuta kasnije kada je veliki talent Mislav Ćutuk sjajnom reakcijom uspio oduzeti loptu obrani Chelsea i udarcem iz daljine matirao vratara Maxa Merricka.

Mislav Cutuk equalizes for Dinamo Zagreb U21 vs Chelsea U21 1-1 https://t.co/sgLHXJnJEA pic.twitter.com/iQ6lpwh4Fc — Deggio Highlights (@DeggioHighlight) October 18, 2025

U samoj sudačkoj završnici Ćutuk je opet bio uspješniji kada je na asistenciju Tomasa Bakovića postigao pogodak za potpuni preokret i novu pobjedu modrih. Dodajemo da je Dinamo u ovoj utakmici bio bez najvećeg talenta kluba Cardosa Varele koji je zbog ozljede Matea Lisice ostao sa seniorima kako bi pomogao momčadi Marija Kovačevića. Momčad Jerka Leke sljedeću utakmicu na turniru igra 20. prosinca kada ide u goste Newcastle Unitedu.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Šok na Maksimiru: Lokomotiva srušila Dinamo i nanijela mu drugi poraz sezone!