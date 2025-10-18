VELIKI USPJEH /

Dinamo preokrenuo i srušio Chelsea usred Londona

Dinamo preokrenuo i srušio Chelsea usred Londona
×
Foto: Davor Puklavec/pixsell

Heroj susreta bio je Mislav Ćutuk s dva pogotka

18.10.2025.
18:10
Sportski.net
Davor Puklavec/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamova mlada momčad predvođena Mislavom Ćutukom svladala je vršnjake Chelsea 2:1. Momčad Jerka Leka se na krilima Mislava Ćutuka vratila u igru nakon što je u 73. minuti primila pogodak i ostvarila drugu pobjedu na prestižnom Premier League International Cupu.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon reprezntativne pauze vraća se HNL: Evo kako treneri najavljuju svoje prve utakmice

 

 

Prvi pogodak je pao u 73. minuti kad je nakon prodora Dinamova obrana loše reagirala što je omogući Derryju da doda loptu Atu Ampahu kolji lakoćom postiže pogodak za 1-0. 

 

 

Dinamo se vratio dvanaest minuta kasnije kada je veliki talent Mislav Ćutuk sjajnom reakcijom uspio oduzeti loptu obrani Chelsea i udarcem iz daljine matirao vratara Maxa Merricka. 

 

 

 

 

U samoj sudačkoj završnici Ćutuk je opet bio uspješniji kada je na asistenciju Tomasa Bakovića postigao pogodak za potpuni preokret i novu pobjedu modrih. Dodajemo da je Dinamo u ovoj utakmici bio bez najvećeg talenta kluba Cardosa Varele koji je zbog ozljede Matea Lisice ostao sa seniorima kako bi pomogao momčadi Marija Kovačevića. Momčad Jerka Leke sljedeću utakmicu na turniru igra 20. prosinca kada ide u goste Newcastle Unitedu.

 

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

   

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Šok na Maksimiru: Lokomotiva srušila Dinamo i nanijela mu drugi poraz sezone!

Juniori DinamaMislav ćutukJerko LekoPremier League International Cup
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKI USPJEH /
Dinamo preokrenuo i srušio Chelsea usred Londona