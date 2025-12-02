Dinamo slavi pobjedu nad Goricom kao da je Liga prvaka: Navijači ne znaju što bi rekli...

GNK Dinamo je na svom službenom Instagram profilu podijelio video slavlja iz svlačionice i poslao jasnu poruku uoči nadolazećeg Vječnog derbija.

Na snimci, nastaloj u svlačionici na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici, vide se igrači i stručni stožer u euforičnom slavlju. Pjesma, pljesak i bubnjanje odjekuju prostorijom, a energija jasno pokazuje koliko je momčadi stalo do pobjeda u domaćem prvenstvu. Uz video stoji i snažan opis koji je dodatno motivirao navijače: "Nama je HNL liga prvaka! Vidimo se u subotu na derbiju!"

Navijači su s oduševljenjem dočekali objavu, a jedan od komentara najbolje sažima atmosferu iščekivanja: "U subotu idemo na +4", aludirajući na važnost pobjede u derbiju za bodovnu prednost na ljestvici. Drugi pak tvrde "Dobro ste rekli, vama je HNL liga prvaka"

Dinamo je ovom objavom ne samo proslavio pobjedu, već i dodatno podigao temperaturu uoči jedne od najvažnijih utakmica sezone.

