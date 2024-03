Igor Pamić tvrdi kako će Jakirović i Karoglan imati strahovito bitnu ulogu u derbiju Hajduka i Dinama, veću nego inače zbog specifičnosti situacije i važnosti derbija, da će Marcelo Brozović biti pravi na nadolazećem EP-u u Njemačkoj i kako s njim nema problema, iako je malo pao u formi.

Navodi kako hrvatska nogometna reprezentacija nema problem niti s prekidima suparnika, kod prekida suparnika i da će Dalić sve ispolirati do kraja do početka Eura.

'Dinamo neće imati problema s atmosferom'

Kaže kako je poznanik Petra Sučića (Ibrahim Dagoja op.a), samo htio ispasti frajer u Bugojnu kad je to sve napisao na društvenim mrežama o zvijezdi Dinama koja je odlučila igrati za reprezentaciju Hrvatske, a najavio nam je i derbi.

Bivši hrvatski nogometaš, reprezentativac, fighter na terenu, napadač, najavio nam je i najiščekivaniji Vječni derbi hrvatskog nogometa - sraz Hajduka i Dinama na Poljudu. Okrenuli smo njegov broj i razgovor je mogao početi.

Krenut ćemo obrnutom piramidom. Od najaktualnijeg. Derbija Hajduka i Dinama na Poljudu ove subote.

"Dinamo neće imati problema s atmosferom, što je i pokazao toliko puta. Može jedino imati problema ako ne bude igrao Baturina i pitanje je kako će Petković reagirati na Poljudu, jer je ipak igrao protiv Egipta i participirao u hrvatskom dresu na turniru u Kairu i još taj put... U zadnjoj trećini utakmice to može biti vrlo bitno. No, derbiji su posebni, oni bude neku drugu, višu strast, emociju, ambiciju i zapaljenje. Kod pravih igrača ne bih trebalo to stvarati neki problem i pritisak. Dinamo i Hajduk imaju jako dobrih igrača, aktera događaja, individualaca, ali konkretno u ovom derbiju treneri će imati strahovitu važnost", rekao nam je Div iz Žminja i nastavio:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

'Treneri će ovog puta biti ključni'

"Da se razumijemo, uvijek je imaju, ali obojica su ovog puta pod pritiskom i to je neosporno, ali ključno će biti na koji način i kako će pripremiti utakmicu. Jer, ovaj derbi nizi s jednog aspekta nije lagan. Ovo je možda jedan od najvažnijih derbija u posljednjih 20 godina. Zbog svega. Zbog situacije u poretku, iščekivanja, atmosfere, zanimanja za utakmicu, ambicija oba kluba. "

'Dalić će sve ispolirati do EP-a'

Hrvatska je protiv Egipta odigrala odlično i osvojila pehar pobjednika ACUD kupa u Kairu. Problema nema. Imamo i širinu. Izgleda to skoro tri mjeseca prije EP-a dobro. Tek možda malo ti suparnički prekidi, ubačaji, neke reakcije, ali sitnice su to...

"Problema nema. Znate, to su ipak utakmice prijateljske, važne su za izgradnju ključnih segmenata, preduvjeta za nešto, međutim prekidi su stvar dogovora i koncentracije. Dakako, stvar i odgovornosti igrača kako ste vi rekli. Ne možemo reći da to nije stvar koncentracije igrača, koja je po meni ključna kod prekida. Držim da je to razlog što se ponekad zna dogoditi da kiksamo u tom segmentu. Na kraju krajeva, dobili smo protiv Egipta gol na drugu loptu. To su detalji koje ćemo popraviti za utakmice koje dolaze, one puno važnije", rekao nam je Igor Pamić i istaknuo jednu bitnu stvar, secirao nam stručno detalj koji možda neki i ne vide, oni površniji pratitelji i poznavatelji nogometne ire i događanja...

'Vlašićem, Majerom i Pjacom dobili smo na okomitosti'

"Postavljanjem Modrića zajedno s Brozovićem dobili na ideji, na mirnoću. Ulaskom Vlašića u prvih 11 protiv Egipta, Majera i Pjace, dobili smo na više okomitosti koja je nama nedostajala i koja nama inače nedostaje. Pogotovo sad kad nema Perišića. Imamo igrače, imamo širinu, imamo i Marcela Brozovića. Istina, nije na onoj razini na kojoj smo naviknuli to njega, ali Marcelo nije loš, nego nije na svom maksimalnom nivou. Promjena lige je utjecala isto. Saudijska liga je malo divlja i normalno da igrač nesvjesno radi neke stvari koje ne treba kad igra na jednoj višoj nogometnoj razini."

Marcelo je igrač s onog svijeta vrhunskom kvalitetom i čeličnim plućima, ali malo je ipak pao u formi.

Marcelo s onog svijeta

"Znam da će Marcelo na EP-u biti TOP. Sigurno. On će tada ući s onog svijeta u ovaj. Imat će dovoljno vremena da se pripremi skupa s dečkima i uvjeren sam da ne može zakazati. Njegova kvaliteta, karakter i stav, sve potrebno ima što jedan igrač može imati za odigravanje takvog turnira."

I njegova tetovaža tempirane bombe...

"Nema veze dal' su bombe ili granate, bit će on pravi."

Foto: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zlatko Dalić, uvjeren sam, već ima posloženu situaciju za EP. Hrvatska nogometna reprezentacija izrazito je stabilna cjelina. Idealni smo za velika natjecanja. Igrači se jako razumiju što je dodatna mogućnost, što druge reprezentacije nemaju. Imaju neke, ali nemaju sve, a kvaliteta nije sporna. Uvjeren sam da ćemo biti pravi na EP-u. Hrvatska igra sve ljepše."

Foto: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

'Izjava o Sučiću je glupa jednako kao usporedba s Lukom Modrićem'

Petar Sučić, mladić za kojeg neki na društvenim mrežama idu toliko daleko i pišu da je on nasljednik Luke Modrića odabrao je Hrvatsku umjesto BiH. Mladi Dinamov veznjak je prije tjedan dana od FIFA-e dobio rješenje o promijeni reprezentacije i tako stekao pravo da u budućnosti nosi boje Hrvatske. Nekima se to nije svidjelo pa su napali veznjaka Dinama.

Njegov bivši suigrač iz NK Sport Preventa iz Bugojna, Ibrahim Dagoja, je iz samo njemu znanog razoga žestoko opleo po Sučiću nakon što je mladi dinamovac odlučio igrati za Hrvatsku.

Dagoja je dvije godine stariji od Sučića, ali su zajedno trenirali, rasli na nogometnim terenima, igrali turnire i utakmice u mlađim danima...

"Što ću komentirati takvo što. Te dvije stvari, ma obje su glupe. Sad bilo tko može reći i usporediti Sučića i Modrića, to normalan čovjek ne bi smio, takvo što mu ne bi smjelo pasti napamet. Daj Bože da Sučić bude na toj razini. To mu želimo svi, pogotovo zato što je izabrao Hrvatsku. Što se tiče ovog što je taj njegov poznanik, prijatelj iz mladih dana, suigrač, što god i u kakvim god odnosima bili, taj je, vjerujte mi, samo htio ispasti frajer u Bugojnu. Izjava je tako glupa i ne vidim tu niti jedan drugi motiv zašto bi taj frajer, kako se on već zove, tako nešto izjavio", zaključio je Igor Pamić.