Igor Pamić tvrdi kako Marko Livaja nije postao uteg Hajduku kao klubu, ali je svlačionici i kako Mislav Karoglan, sve upućuje na to prema Div iz Žminja, ne može držati svlačionicu Hajduka pod kontrolom.

"Ne mislim da je Marko Livaja iznad kluba, ali onako kako je Marko Livaja tretiran u Splitu i u cijeloj Dalmaciji, kakav status ima, kako su to od njega napravili sami navijači, on si je stvorio status Svevišnjeg, Boga. Marko Livaja nije uteg klubu, Marko Livaja je uteg svlačionici. Livaja nikad ne može postati uteg Hajduku jer je on ipak kvaliteta koja to ne dozvoljava, ali uteg svlačionici je", rekao nam je Igor Pamić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL "Svevišnji" Marko Livaja.

'Svi imaju pritisak, a Dinamo najveći'

"Rijeka je mirna i nema pritiska, međutim ne bih se baš složio da je sad baš tako. Ipak, kako HNL ide svome kraju, javlja se i kod Rijeke određeni pritisak. Ali, očigledno se loše nose sa njim i pritom igraju dobro. Sad svi imaju jednak pritisak, s tim da ipak Dinamo, po meni, uvijek veći, jer je u drugačijoj situaciji nego prijašnjih godina. Hajduk je isto nikad bliže tituli, ali opet tako daleko jer ne igra Hajduk dobro. To se treba jasno reći. No, još uvijek su u debeloj igri", kazao nam je Igor Pamić, trener Karlovca, bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac i secirao Hajduk u detalje:

'Hajduk mora staviti pod kontrolu ponašanje, fokus i koncentraciju igrača'

"Silvijo Čabraja je, ne samo ove godine nego i ranijih godina, radi stvarno dobar posao u Lokomotivi. Ima vrlo mladu momčad, proizvodi mlade igrače, a on svaki put iznova s mladima se natječe i pritom konkurira. To je stvarno odlično što Silvijo Čabraja radi. Nekad možeš utjecati na neke stvari, nekad ne. Ono što mene stvarno smeta i da toga nema, Hajduk bi bio u još boljoj situaciji, ali Hajduk bi morao staviti pod kontrolu ponašanje, fokus i koncentraciju svojih igrača. Znači, ja uvijek kažem, kukanjem se ništa ne postiže jer igrači to prate i daješ im alibi. Hajduk, dok je bio prvi na ljestvici, jednostavno je bio miran, staložen. Nije tražio neke razloge zašto je to tako, a kad su počeli slabiji rezultati, opet su počeli zvižduci, navijačko nezadovoljstvo. Držim da je tu Hajduk trebao zadržati fokus."

Pamić se osvrnuo na utakmicu Hajduk - Lokomotiva (1-2) na Poljudu prošle nedjelje.

'Karoglan ne može držati svlačionicu pod kontrolom'

"Sama utakmica s Lokomotivom, doduše, nije možda taj razlog, ali kad si ti nervozan, kad si ti dekoncetntriran, kad ne razmišljaš kako ćeš napraviti neki potez, o zadacima trenera, kako ćeš nekog zatvoriti, skočiti, predriblati ili centrirati, onda nisi pravi. To je koštalo Hajduka protiv Lokomitive, uz sav respekt prema Lokomotivi i Silviji Čabraji, pretpostavljam da Dino Mikanović nije bio isključen, da bi utakmica otišla u sasvim drugom smjeru. To je dio taktike, to je dio nogometa i tu je problem Hajduka sad. Konstantno Hajduk igra ispod razine očekivanja, ali kad su imali rezultat i bili vodeći, o tome se nije pričalo. Sad kad nemaju ni rezultat, to sve izlazi na površinu. Imam osjećaj da mirnoća, karakter i stabilnost Mislava Karoglana su, bar u početku, bili jako dobri za Hajduk. Budući da vidim da je Karoglan takav tip i karakter, da je mlad trener, pitanje je može li držati svlačionicu adekvatno, ako uzmemo u obzir i ponašanje njegovih igrača? Samo se pitam može li Karoglan, koji je već bio na klupi A momčadi Bijelih, otišao pa se opet vratio, držati pod kontrolom svlačionicu? Sad sve upućuje na to da nije tako".

Nakon poraza, igrači su došli pred sjevernu tribinu Poljuda gdje kraljuje Torcida i čuli su kritike i prema sebi, ali i prema Marku Livaji.

"Marko, jesi velik', ali nitko nije veći od Hajduka. Zapamti to", poruka je ultrasa Hajduka svom idolu.

Primijetili smo i na društvenim mrežama da simpatizeri i navijači počinju lagano pucati na Marka Livaju, sve ga više kritiziraju. Pogotovo sad nakon zapucanog penala u drugom poluvremenu protiv Lokomotive. Panenka je bila loše izvedena, iako je zabio Livaja prekrasan gol prekasno u sudačkoj nadoknadi za smanjenje rezultata 1-2.

'Navijači Hajduka su od Livaje stvorili Boga'

"Ovako ću to objasniti. U HNL-u imaš samo dva igrača koja ulaze u neku diskusiju najboljih igrača HNL-a. To su Bruno Petković i Marko Livaja. Oni su baš pravi igrači. Što se tiče sad konkretno Marka Livaje, Marko je fantastičan igrač koji je svojim dolaskom napravio uslugu čitavom hrvatskom nogometu, ali i HNK Hajduk, kao i navijačima. Jer je Marko Livaja igrač druge dimenzije. U jednom trenutku, sve je to išlo prema gore, ali ovako ću reći - Marko Livaja kao igrač nije ni sad upitan, međutim ja u njemu ne vidim onu iskru. Da se razumijemo, možda su ti isti navijači krivi za to šo se Marko Livaja tako ponaša, jer su od Marka Livaje napravili Boga. Livaja djeluje nezainteresirano. On djeluje nervozno što je i logično u jednoj ovakvoj situaciji. Od Marka Livaje se puno očekuje. Smatram osobno da je Hajduk trebao malo bržu momčad složiti, da momčad jednostavno igra svoj nogomet, što je i logično. Nije sve tu kriv ni trener. Navijači su nervozni zbog nastupa i govora tijela Livaje, ne zbog nogometa kojeg igra, jer njegov nogomet nije upitan. Najbitnije je da zabiješ penal, jer ako fulaš na neki drugi način, to je neopravdano, u odnosu da ako fulaš, ako golman obrani penal, to još nekako može i proći. Ja ne bih rekao da je Livaja bahat. Sjetimo se samo kako je šutirao i prije penale, s tim zastajanjem."

'Da Marko Livaja nema tih felera, napravio bi puno bolju karijeru'

Paminjo je nahvalio Livaju, ali i jednu stvar bez pardona istaknuo:

"Marko Livaja neke stvari radi perfektno, primjerice nogomet mu je fantastičan, ali zato neke druge stvari ima lošije, tj ima svoje felere. Da Marko Livaja nema tih felera, napravio bi puno bolju karijeru. Marko Livaja će za tri mjeseca opet to napraviti. Da li će trener imati muda i staviti nekog drugog ili će mu dozvoliti to opet, to je već druga priča, druga pitanja... nije sve ni do Livaje. Treba mu netko doći i reći - halo momak, ne može tako. Ali, postoji uvijek ono ali. Ne mogu sad svi niti protiv Livaje".

Pitanje je ima li Mislav Karoglan autoritet prema Marku Livaji?

"Nije tu samo Marko Livaja u pitanju, Livaja je posebna priča. Svi navijači Hajduka su u Marku Livaji stvorili Boga. Postoji ona uzrečica koja nije samo uzrečica, da niti jedan igrač i niti jedan predsjednik nisu veći od kluba. To je jedino točno".

'Ne mislim da je Marko Livaja iznad kluba, ali Hajduk igra sve lošije i lošije'

Je li ipak u ovom konkretnom slučaju Marko Livaja veći od kluba, tj je li postao uteg HNL Hajduk?

"Ne mislim da je Marko Livaja iznad kluba, ali onako kako je Marko Livaja tretiran u Splitu i u cijeloj Dalmaciji, on je stvorio status Svevišnjeg. Mi koji smo malo stariji sjećamo se veličina koje su igrale u Hajduku tijekom povijesti. Bilo je i većih igrača od Marka Llvaje, pa nitko takav status nije imao. No dobro. To je Split, Dalmacija, emocija, ljubav, to je Hajduk. Ja imam osjećaj samo jedan. Što vrijeme ide dalje, Hajduk se gubi. To komentiraju i drugi. Iz utakmice u utakmicu ne vidimo napredak nego još gore. Znamo tko drži svlačionicu, svi to znamo, samo je pitanje tog balansa, može li ili ne, koliko Hajduk, u biti, može u trenutnom (ne)balansu u svlačionici? I tu je momentalno problem Hajduka."

'Livaja jedino može popraviti situaciju u svlačionici, ne Karoglan'

A je li Marko Livaja postao uteg HNK Hajduk?

"Marko Livaja nije uteg klubu, Marko Livaja je uteg svlačionici. Livaja nikad ne može postati uteg Hajduka jer je on ipak kvaliteta koja to ne dozvoljava, ali uteg svlačionici je. Livaja ostavlja, svojim govorom tijela i konkretnom slikom, loš dojam i nitko ne može riješiti situaciju u svlačionici nego sam Livaja, ni Mislav Karoglan, ma nema šanse, nemoguće. Presudan je Marko Livaja. On jedino može popraviti situaciju u svlačionici. Ispada da niti jedan igrač Hajduka ne vrijedi išta osim Marka Livaje. Sve ide na Livaju, neki čak i razmišljaju dajmo loptu Livaji, on će riješiti, neki drugi možda pričaju, tako ionako ne vrijedimo kao on. Tu je Marko Livaja uteg svlačionici. Igrače zna boljeti takve situacije", zaključio je Igor Pamić.