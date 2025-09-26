Dinamo na prvom gostovanju u Europskoj ligi bez svojih navijača
Utakmica Dinamo - Maccabi igra se u Bačkoj Topoli
Na prvom gostovanju u novoj sezoni Europske lige, utakmici protiv izreaelskog Maccabija u Bačkoj Topoli u Srbiji, Dinamo će biti bez svojih navijača, objavio je zagrebački klub.
"NK Dinamo obavještava javnost da je, temeljem odluke i preporuke UEFA-e, donesena mjera kojom se nalaže da se za predstojeću utakmicu u Bačkoj Topoli ne prodaju ulaznice gostujućim navijačima.
Ova odluka donesena je nakon temeljite procjene sigurnosnih rizika od strane nadležnih tijela i u skladu s UEFA-inim pravilnicima i procedurama", objavio je Dinamo.
Utakmica Dinama i Maccabija igra se u Bačkoj Topoli zbog političke situacije i ratnog sukoba Izraela i Palestine. Pitanje je i hoće li se taj susret uopće odigrati jer bi se UEFA, kako je objavio Times, sljedećeg tjedna trebala sastati na sjednici i odlučiti o daljnjem sudjelovanju Izraela i njegovih ekipa u natjecanjima pod okriljem Uefe, a većina članica naginje suspenziji.
