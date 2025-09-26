Dinamovci dokazali da Zdravko Mamić nije bio tako uspješan kako su neki mislili

Dinamo je ranije ovoga tjedna u 1. kolu Europske lige pobijedio favorizirani Fenerbahče i tako na najbolji mogući način otvorio sezonu u Europi.

U petak je u javnost isplivala grafika koju su objavile pristalice Plavih na Redditu, a koja pokazuje usporedbu uspješnosti Dinama u europskim skupinama u eri kada je na Maksimiru 'alfa i omega' bio bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić i u periodu kada ga više nije bilo u klubu.

"Grafika savršena za one koji još uvijek misle da je kriminalac koji je opljačkao Dinamo bio uspješan u Europi", naslov je grafije koja pokazuje da je Dinamo bez Mamića osjetno uspješniji.

Dinamo je, kako je prikazano, u zadnjih sedam godina Mamićeve vladavine samo jednom pobijedio u Ligi prvaka, kada je na Maksimiru pao Arsenal, a nakon Mamića Plavi su slavili u pet navrata. Također, Dinamo je u Mamićevoj eri poražen u22 puta, a 10 puta nakon njega.

