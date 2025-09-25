Velike vijesti za Dinamo: Times otkrio što će napraviti UEFA po pitanju klubova iz Izraela

Članovi Izvršnog odbora Udruge europskih nogometnih saveza trebali bi se sastati sljedeći tjedan na izvanrednoj sjednici i odlučiti o daljnjem sudjelovanju Izraela i njegovih ekipa u natjecanjima pod okriljem Uefe, a većina članica naginje suspenziji, izvijestilo je u četvrtak više europskih novinskih agencija, a prvi je takvu informaciju objavio londonski dnevnik The Times.

"Većina članova izvršnog odbora podržava suspenziju Izraela" nakon što je osam stručnjaka UN-a, uključujući izvjestiteljicu za Palestinu Francescu Albanese, pozvalo u utorak FIFA-u i UEFA-u da suspendiraju Izrael "kao odgovor na genocid koji se nastavlja na okupiranom palestinskom teritoriju", izvijestila je španjolska novinska agencija EFE.

Ta odluka izravno može utjecati i na nastupe zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi, jer bi vodeća momčad HNL-a u četvrtak, 2. listopada, trebala igrati utakmicu drugog kola protiv Maccabija iz Tel Aviva na neutralnom terenu. Izraelci su prijavili da će tu utakmicu kao domaćini igrati u Srbiji, u Bačkoj Topoli.

Maccabi je u srijedu gostovao kod PAOK-a i odigrao 0-0. Gostovanje izraelske momčadi u Solunu pratili su prosvjedi.

Izraelski nogometni savez je od 1994. član Uefe, a država se našla pod rastućim valom osude od strane međunarodne zajednice zbog stalnih napada na područje Gaze, koji su započeli nakon terorističkog napada Hamasa izvedenog 7. listopada 2023. na izraelskom teritoriju.

Predsjednik Palestinskog nogometnog saveza Jibril Rajoub, koji se već dugo zalaže za suspenziju Izraelskog nogometnog saveza, rekao je da bi se sljedeći tjedan trebao sastati s predsjednikom Uefe Aleksanderom Čeferinom, a da bi na tom sastanku trebala sudjelovati i predsjednika Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Kirsty Coventry.

'Izrael je prekršio načela'

"Mišljenja sam da Izraelci ne bi smjeli sudjelovati u natjecanjima, bilo pod Fifinim ili Uefinim okriljem. Izrael je prekršio načela i vrijednosti iz Fifinog statuta. Stoga, vjerujem da Izrael trebalo kazniti. Nadam se da će Uefa slijediti duh statuta", izjavio je Rajoub za norvešku televiziju TV2.

I on, poput drugih koji koji su za suspenziju Izraela, ističe primjer Rusije, koja je isključena iz europskih natjecanja nakon invazije na Ukrajinu 2022.

"Radi se o dvostrukim standardima predsjednika Fife kojem je trebalo samo nekoliko sati (nakon invazije na Ukrajinu) za isključivanje Rusije, dok se Izraelu dopušta nastavak uništavanja i činjenja zločina protiv palestinske nogometne obitelji", dodao je Rajoub.

U kolovozu je Uefa zauzela stav protiv ubijanja civila i djece, s transparentom na europskom Superkupu između Paris Saint-Germaina i Tottenham Hotspura, ali bez spominjanja Izraela.

Kada je Uefa objavila vijest o smrti nogometaša Suleimana al-Obeida, poznatog pod nadimkom "Palestinski Pele", Mohamed Salah ju je kritizirao na društvenim mrežama zbog nedostatka informacija o okolnostima njegove tragične pogibije.

"Možete li nam reći kako, gdje i zašto je umro?" napisao je egipatski igrač, član Liverpoola.

Al Obeida je ubila izraelska vojska dok je u Gazi čekao humanitarnu pomoć.

Predsjednik Izraelskog nogometnog saveza Moshe Zuares je izjavio za norvešku televiziju TV2 da "predsjednik Uefe Aleksander Čeferin obavlja odličan posao time što se nogomet i dalje igra i što se pobrinuo da ga svi mogu igrati".

"Doista želim da rat prestane. Molim se svaki dan za njegov završetak. Doista želim da možemo živjeti u miru s našim susjedima. Stvarno želim da se naši oteti vrate kući. Doista želim da se naša djeca igraju s palestinskom. Mi nemamo problema s Palestincima, naš jedini problem je Hamas. Ne mislim da se zabranom igranja nogometa može bilo kome pomoći. Nisam vidio da je rat između Rusije i Ukrajine završio nakon što je Rusiji izrečena zabrana. Ne vidim da je time bilo kakav problem bio riješen", izjavio je Zuares.

Bilo kakav vid suspenzije

Bilo kakav vid suspenzije, koji bi Uefa mogla izreći Izraelskom nogometnom savezu, bit će teže provesti na svjetskoj razini, s obzirom na to da je predsjednik Fife Gianni Infantino vrlo blizak američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a Sjedinjene Američke Države su jedan od sudomaćina Svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

Glasnogovornica američkog ministarstva vanjskih poslova u četvrtak je za britanski Sky News izjavila:

"Mi ćemo svakako raditi na tome da zaustavimo bilo kakav pokušaj suspenzije izraelske nacionalne momčadi kad je u pitanju Svjetsko prvenstvo."

Izraelska reprezentacija je na trećem mjestu u skupini I europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sa devet bodova, koliko ih ima i drugoplasirana Italija, ali uz utakmicu manje. Vodeća Norveška ima 15 bodova. Izraelcima su preostale još tri utakmice. Samo prvoplasirana momčad iz svake skupine će se izravno plasirati na Svjetsko prvenstvo, a drugoplasirane će sudjelovati u dodatnim kvalifikacijama.

Na izbacivanje izraelskih sportaša iz međunarodnih sportskih natjecanja tijekom ovog tjedna su pozvali i izvjestitelji iz Ujedinjenih naroda, navodeći da "sportske organizacije ne smiju okretati glavu i žmiriti na smrtonosno kršenje ljudskih prava, pogotovo ako se njihove platforme koriste za normalizaciju nepravde".

