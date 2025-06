Dinamo krenuo po Belju, ali stvari su se zakomplicirale: Evo u čemu je problem

Dinamo intenzivno traži zamjenu za Brunu Petkovića, a jedno ime posebno se ističe – Dion Drena Beljo. Mladi napadač, iza kojeg je odlična sezona u Rapidu s 19 pogodaka, čini se kao prirodan izbor za novu "devetku" Modrih.

Zagrebački klub ozbiljno je zagrizao, no posao je daleko od realizacije. To je potvrdio i Beljin zastupnik Srđan Lakić u razgovoru za talijanske medije.

Srdan Lakic, agent of Dion Drena #Beljo, exclusively told me about the striker's situation: "#DinamoZagreb have shown interest, but the deal is complicated and, at this stage, it's neither advanced nor close to being completed".@BalkansSports_ pic.twitter.com/qPqTatytUE