Dinamo povukao prekrasnu gestu za stradale u požaru: 'Idemo navijači!'

Strašni požar koji je zahvatio Omiš izazvao je reakciju iz cijele Hrvatske, a iskazao se i zagrebački Dinamo.

Zagrebački klub i Dinamova zaklada "Nema predaje" objavili su kako će dio prihoda od utakmice play-offa Lige prvaka protiv norveškog Vikinga, koja se u utorak igra na Maksimiru, donirati za pomoć stradalima na područjima najteže pogođenima vatrenom stihijom. Objavu zagrebačkog kluba prenosimo u cijelosti:

"Dok su naše misli i osjećaj zahvalnosti uz hrabre vatrogasce koji se neumorno bore s požarima u Dalmaciji, kao i uz sve ljude koji su njima pogođeni, GNK Dinamo i Dinamova zaklada Nema predaje odlučili su pomoći.

Dio prihoda od utakmice Play-offa UEFA Lige prvaka između Dinama i norveškog Vikinga, koja će se u utorak odigrati na stadionu Maksimir, bit će doniran za pomoć stradalima na područjima najteže pogođenima požarima.

Pozivamo sve članove i navijače da u utorak ispune Maksimir, pruže podršku našoj momčadi i svojim dolaskom budu dio ove zajedničke, plave geste solidarnosti i pomoći onima kojima je ona sada najpotrebnija.

Uz zahvalu svim vatrogascima, pripadnicima žurnih službi i volonterima koji danonoćno ulažu velike napore u zaštitu ljudi, domova i prirode, još jednom upućujemo podršku svima pogođenima požarima.

Nema predaje", napisali su iz Dinama.