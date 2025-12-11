Delegacija Dinamovog suparnika posjetila posebno mjesto koje svaki Zagrepčanin poznaje

Uoči europskog ogleda protiv Dinama, čelnici Real Betisa iskoristili su boravak u Zagrebu za posjet jednome od najvažnijih sportskih i kulturnih mjesta u hrvatskoj metropoli. Predsjednik kluba Ángel Haro i potpredsjednik José Miguel López Catalán odali su počast Draženu Petroviću, jednom od najvećih košarkaša svih vremena, čija je ostavština duboko ispisana u povijesti grada.

Betisova delegacija, u pratnji novinara, posjetila je Muzej Dražena Petrovića, gdje su ih dočekali članovi Draženove obitelji – njegova majka i nećak. Nakon kratkog dokumentarnog filma o životu i karijeri hrvatske sportske ikone, obitelj Petrović uručila je gostima vrijedne poklone: dva originalna dresa iz Draženovih dana u Ciboni te službenu loptu za izlaganje u klupskom muzeju u Sevilli.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U znak zahvalnosti, Real Betis pozvao je Petrovićeve da budu gosti kluba na bilo kojoj domaćoj utakmici u Španjolskoj. Posebno dirljiv trenutak uslijedio je kada su se Haro i López Catalán upisali u knjigu sjećanja, ostavivši emotivnu poruku u čast hrvatske legende.

„Želim duboko zahvaliti obitelji Dražena Petrovića na toplom dočeku izaslanstva Real Betisa Balompié. Bila je čast dijeliti uspomene na jednog od najvećih košarkaša svih vremena. Jedan VELIKI!”, zapisao je predsjednik Haro, vidno dirnut susretom i nasljeđem koje je ostavio Petrović.

Španjolski klub tako je ostavio trajni trag u Zagrebu, potvrđujući kako je Draženov utjecaj i dalje globalan te da generacije sportskih zaljubljenika, bez obzira na zemlju ili sport, i dalje odaju počast njegovoj veličini.

POGLEDAJTE VIDEO: Jako ružan pad igračice Kine, komentator ostao u šoku: 'Uh, ne izgleda dobro'