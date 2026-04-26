Otišao iz Dinama pa eksplodirao: Donio pobjedu u ludoj utakmici i odveo svoj tim na korak do cilja

Dejan Ljubičić bio je junak Schalkea u velikom preokretu kod Paderborna (3:2) u 31. kolu 2. Bundeslige. Domaćin je rano poveo 2:0, no goste je u igru vratio upravo bivši veznjak Dinama pogotkom u 35. minuti.

Schalke je ubrzo izjednačio, a odluka je pala u 83. minuti kada je Ljubičić ponovno bio najspretniji u kaznenom prostoru i zabio za važnu pobjedu. Bio mu je to četvrti gol sezone, ali i jedan od ključnih u borbi za povratak u Bundesligu.

Tri kola prije kraja Schalke drži vrh ljestvice sa 64 boda i ima šest bodova više od Paderborna.

Ljubičić je zimus napustio Dinamo i preselio u Njemačku, a tada je objasnio razloge odlaska:

"Jednostavno sam se htio vratiti zbog nogometa. Redovito sam igrao, ali nogomet jednostavno nije bio pravi za mene. Presporo mi je to bilo."

