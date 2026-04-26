FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZABLISTAO /

Otišao iz Dinama pa eksplodirao: Donio pobjedu u ludoj utakmici i odveo svoj tim na korak do cilja

Otišao iz Dinama pa eksplodirao: Donio pobjedu u ludoj utakmici i odveo svoj tim na korak do cilja
×
Foto: KROEGER/RHR-FOTO/imago sportfotodienst/Profimedia

Tri kola prije kraja Schalke drži vrh ljestvice sa 64 boda i ima šest bodova više od Paderborna...

26.4.2026.
16:17
Sportski.net
KROEGER/RHR-FOTO/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Dejan Ljubičić bio je junak Schalkea u velikom preokretu kod Paderborna (3:2) u 31. kolu 2. Bundeslige. Domaćin je rano poveo 2:0, no goste je u igru vratio upravo bivši veznjak Dinama pogotkom u 35. minuti.

Schalke je ubrzo izjednačio, a odluka je pala u 83. minuti kada je Ljubičić ponovno bio najspretniji u kaznenom prostoru i zabio za važnu pobjedu. Bio mu je to četvrti gol sezone, ali i jedan od ključnih u borbi za povratak u Bundesligu.

Tri kola prije kraja Schalke drži vrh ljestvice sa 64 boda i ima šest bodova više od Paderborna.

Ljubičić je zimus napustio Dinamo i preselio u Njemačku, a tada je objasnio razloge odlaska:

"Jednostavno sam se htio vratiti zbog nogometa. Redovito sam igrao, ali nogomet jednostavno nije bio pravi za mene. Presporo mi je to bilo."

Dejan Ljubičić Schalke 04 Bundesliga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
